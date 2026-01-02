फर्रुखाबाद में रोडवेज बस के पार्सल से मिले चार असलहे, चालक-परिचालक हिरासत में
फर्रुखाबाद में दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान एक पार्सल से एक रिवाल्वर और तीन तमंचे बरामद हुए। पुलिस ने सूचना मिलने पर इटाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस में पुलिस को चेकिंग के दौरान एक पार्सल मिला। पार्सल खोला गया तो उसमें एक रिवाल्वर और तीन तमंचे रखे थे। इस पुलिस ने बस के चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर रोडवेज बस कब्जे में लेकर थाने ले आई। पुलिस इस नेटवर्क को खोजने में जुटी है। चालक और परिचालक से स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने भी पूछताछ की।
गुरुवार शाम को हरदोई डिपो की रोडवेज बस फर्रुखाबाद होकर दिल्ली जा रही थी। हुल्लापुर में मूंगफली बेच रहे युवक ने बस के जनपद हरदोई थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी परिचालक संदीप मिश्रा को फर्रुखाबाद पहुंचाने को एक पार्सल दिया। बस में असलहा होने की सूचना मिलते ही राजेपुर पुलिस ने इटावा-बरेली हाईवे पर डबरी मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी।
रोडवेज बस आई उसकी तलाशी ली गई। उसमें रखे पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें चार असलहे रखे थे। इस मामले में पुलिस ने बस कब्जे में लेकर पाली के गांव निजामपुर निवासी चालक पवनेश कुमार, कस्बा पाली निवासी चालक अजय कांत व परिचालक संदीप मिश्रा को हिरासत में लिया।
पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बस में असलहे मिलने की जानकारी पर एसओजी प्रभारी सचिन चौधरी भी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने दोनों चालक और परिचालक से पूछताछ की।
परिचालक संदीप मिश्रा ने बताया कि हुल्लापुर में मूंगफली बेच रहे युवक ने यह पार्सल रोडवेज बस स्टेशन फर्रुखाबाद पहुंचाने को कहा था। थानाध्यक्ष सुदेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह पार्सल कहां से किसने भेजा था और कहां जा रहा था।
