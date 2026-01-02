फर्रुखाबाद में रोडवेज बस के पार्सल से मिले चार असलहे, चालक-परिचालक हिरासत में

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस में पुलिस को चेकिंग के दौरान एक पार्सल मिला। पार्सल खोला गया तो उसमें एक रिवाल्वर और तीन तमंचे रखे थे। इस पुलिस ने बस के चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर रोडवेज बस कब्जे में लेकर थाने ले आई। पुलिस इस नेटवर्क को खोजने में जुटी है। चालक और परिचालक से स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने भी पूछताछ की।

गुरुवार शाम को हरदोई डिपो की रोडवेज बस फर्रुखाबाद होकर दिल्ली जा रही थी। हुल्लापुर में मूंगफली बेच रहे युवक ने बस के जनपद हरदोई थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी परिचालक संदीप मिश्रा को फर्रुखाबाद पहुंचाने को एक पार्सल दिया। बस में असलहा होने की सूचना मिलते ही राजेपुर पुलिस ने इटावा-बरेली हाईवे पर डबरी मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी।