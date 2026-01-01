Language
    नर्सिंग होम संचालक ने महिला को गांव के किनारे छोड़ा, मौत; मामले की जांच में जुटी पुलिस

    By Paras Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में प्रसव के बाद रक्तस्राव से पीड़ित महिला रूबी की मौत हो गई। पति रमेश चंद्र का आरोप है कि जहानगंज के एआरएस हॉस्पिटल ने पैसे न होने पर इलाज ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रूखाबाद। प्रसव के बाद रक्तस्राव होने पर पति महिला को लेकर नर्सिंग होम पहुंचा। हालत में सुधार न होने पर फर्रुखाबाद ले जाते समय महिला की की रास्ते में मौत हो गई।

    पति ने नर्सिंग होम संचालक पर रुपये न होने के कारण इलाज से इनकार करने का आरोप लगाया गया। कहा कि गंभीर हालत में पत्नी को गांव के बाहर छाेड़ दिया। पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराए जाने से इनकार कर दिया।

    गांव घाटमपुर निवासी रमेश चंद्र की 32 वर्षीय पत्नी रुबी को बुधवार सुबह करीब आठ बजे प्रसव पीड़ा हुई। पति जब तक कहीं ले जाते तब तक प्रसव घर पर ही हो गया। परिवार की महिलाओं ने व्यवस्था संभाली, लेकिन रक्तस्राव अधिक होने के कारण हालत बिगड़ने लगी। पति उसे जहानगंज स्थित एआरएस हास्पिटल ले गया।

    हालत गंभीर होने पर संचालक ने उपचार से इन्कार कर दिया। इस पर स्वजन महिला को फर्रुखाबाद ले जा रहे थे। रास्ते में रूबी की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन शाम लगभग 4:45 बजे शव लेकर थाने पहुंच गए। रमेश ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि नर्सिंग होम संचालक सुधीर राजपूत द्वारा कार भेज कर पत्नी रूबी को घर से लाया गया।

    इसके बाद इलाज शुरू करने से पहले बीस हजार रुपये की मांग की। उसने रुपये कुछ देर में देने को कहा तो इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल के संचालक ने बिना उपचार किए उसकी पत्नी को गंभीर हालत में कार से गांव के बाहर छोड़ दिया। जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई।

    थानाध्यक्ष ने अस्पताल के संचालक सुधीर राजपूत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रूबी के तीन पुत्री सौम्या, पारुल व पायल हैं। थानाध्यक्ष राजेश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

    अस्पताल संचालक सुधीर राजपूत ने बताया कि रूबी की हालत गंभीर थी। इस कारण किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए कहा गया था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं।