फर्रुखाबाद में सांड़ का आतंक, छतों से आग फेंक भगाया, हमले से महिला सहित 5 ग्रामीण घायल

संवाद सहयोगी, अमृतपुर(फर्रुखाबाद)। सांड़ के हमले से महिला सहित पांच ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को सीएचसी राजेपुर में भर्ती कराया गया। तबियत में सुधार न होने पर घायल महिला को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। हिंसक सांड़ के खौफ से लोग छतों पर चढ़ गए और लाठियों में कपड़ा बांधकर आग जलाई तब सांड़ भागा।

राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कमालुद्दीनपुर में शुक्रवार को दूसरे गांव से सांड़ आ गया और उसने अलाव ताप रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जिससे गांव के शिवलाल जाटव, गंगाराम जाटव, राजेश जाटव, आशा देवी व मुकुंदी कश्यप घायल हो गए।घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में भर्ती कराया गया। तबियत में सुधार न होने पर घायल आशा देवी को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया।