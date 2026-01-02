फर्रुखाबाद में सांड़ का आतंक, छतों से आग फेंक भगाया, हमले से महिला सहित 5 ग्रामीण घायल
फर्रुखाबाद के कमालुद्दीनपुर गांव में एक सांड़ के हमले से पांच ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे लोहिया अस्पताल रेफर किय ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अमृतपुर(फर्रुखाबाद)। सांड़ के हमले से महिला सहित पांच ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को सीएचसी राजेपुर में भर्ती कराया गया। तबियत में सुधार न होने पर घायल महिला को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। हिंसक सांड़ के खौफ से लोग छतों पर चढ़ गए और लाठियों में कपड़ा बांधकर आग जलाई तब सांड़ भागा।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कमालुद्दीनपुर में शुक्रवार को दूसरे गांव से सांड़ आ गया और उसने अलाव ताप रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जिससे गांव के शिवलाल जाटव, गंगाराम जाटव, राजेश जाटव, आशा देवी व मुकुंदी कश्यप घायल हो गए।घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में भर्ती कराया गया। तबियत में सुधार न होने पर घायल आशा देवी को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया।
सांड़ से परेशान ग्रामीणों ने घरों के दरवाजे बंद कर छत पर चढ़कर सांड़ को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने डंडों में कपड़े बांधकर आग जलाई और आग दिखाकर सांड़ को भगाया। प्रधान रितु पाठक ने बताया कि सांड़ किसी दूसरे गांव से आ गया है। सांड़ के हमले से पांच लोग घायल हो गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।