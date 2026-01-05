सोशल मीडिया से साइबर ठग रख रहे आप पर नजर, फर्रुखाबाद में 4 करोड़ की ठगी में 440 मोबाइल नंबर से की ठगी
फर्रुखाबाद में साइबर ठगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों के खातों से करीब चार करोड़ रुपये की ठगी की। इस ठगी में 440 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। सा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। साइबर ठग इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाकर खातों में जाम धन लूट रहे हैं। स्थिति यह है कि करीब चार करोड़ रुपये की ठगी में 440 मोबाइल फोन नंबर प्रयोग किए गए थे। साइबर थाना पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर को ब्लाक करवा चुकी है। पुलिस अभी तक साइबर थाना पुलिस ठगों के खाते में जमा 1,40,81,628 रुपये सीज कर चुकी है। जब कि 61,22,365 रुपये बरामद कर पीड़ितों को सौंपे जा चुके हैं।
पहले राह चलते बदमाश असलहे की नाेक पर लोगों से नकदी व जेवर लूटकर भाग जाते थे। इन घटनाओं से काफी हद तक राहत मिली तो अब साइबर ठगों ने खातों में आनलाइन डकैती डालनी शुरू कर दी। बैंक को सुरक्षित मानकर लाेग अपनी पूंजी खातों में जमा करते हैं, लेकिन ठग इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को प्रलोभन देकर जमा धन साफ कर रहे हैं।
वर्ष 2025 की बात करें तो करीब सात सौत सौ लोगों ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई। करीब चार करोड़ रुपये की ठगी की गई। इन ठगी में 440 मोबाइल फोन का उपयोग किया गया। 13 मामलों में एफआइआर दर्ज की गई। समय से शिकायत मिलने पर साइबर थाना पुलिस ने ठगों के खाते में जमा 1,40,81,628 को सीज करवा दिया और 61,22,365 रुपये बरामद कर पीड़िताें को सौंप दिए। 21 ठग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को सतर्कता व जागरूक होना चाहिए। तभी साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।
साइबर फ्राड से बचाव
- निवेश संबंधी सलाह देने वाले वाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक पर भरोसा न करें।
- फर्जी एप, वेबसाइट या इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर कभी भी रकम न लगाएं।
- अनजान नंबरों से आए लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक न करें।
- दोगुने रिटर्न के झांसे में न आएं, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल या आधार नंबर किसी को न बताएं।
- अपने इंटरनेट मीडिया, ई-मेल और बैंक खातों पर दो-स्तरीय सुरक्षा सुविधा सक्रिय करें।
- मोबाइल फोन में एनीडेस्क जैसे एप डाउनलोड न करें।
- अनजान नंबर से फोन आए तो उसकी सुने, लेकिन उसे कोई जानकारी न दें।
- व्यक्तिगत अपनी जानकारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर न करें।
- जैसे अपने घर की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही मोबाइल फोन चलाते समय सुरक्षा बरतें।
- फ्राड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें।
एक नजर
- साइबर ठगी की आई शिकायत - लगभग 700
- होल्ड कराई गई रकम - 1,40,81,628
- बरामद की गई रकम - 61,22,365
- एफआइआर दर्ज - 13
- गिरफ्तार - 21
- मोबाइल फोन नंबर कराए गए ब्लाक - 440
- आइएमईआइ कराए गए ब्लाक - 531
