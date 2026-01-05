सोशल मीडिया से साइबर ठग रख रहे आप पर नजर, फर्रुखाबाद में 4 करोड़ की ठगी में 440 मोबाइल नंबर से की ठगी

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। साइबर ठग इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाकर खातों में जाम धन लूट रहे हैं। स्थिति यह है कि करीब चार करोड़ रुपये की ठगी में 440 मोबाइल फोन नंबर प्रयोग किए गए थे। साइबर थाना पुलिस ने उक्त मोबाइल नंबर को ब्लाक करवा चुकी है। पुलिस अभी तक साइबर थाना पुलिस ठगों के खाते में जमा 1,40,81,628 रुपये सीज कर चुकी है। जब कि 61,22,365 रुपये बरामद कर पीड़ितों को सौंपे जा चुके हैं।



पहले राह चलते बदमाश असलहे की नाेक पर लोगों से नकदी व जेवर लूटकर भाग जाते थे। इन घटनाओं से काफी हद तक राहत मिली तो अब साइबर ठगों ने खातों में आनलाइन डकैती डालनी शुरू कर दी। बैंक को सुरक्षित मानकर लाेग अपनी पूंजी खातों में जमा करते हैं, लेकिन ठग इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को प्रलोभन देकर जमा धन साफ कर रहे हैं।

वर्ष 2025 की बात करें तो करीब सात सौत सौ लोगों ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई। करीब चार करोड़ रुपये की ठगी की गई। इन ठगी में 440 मोबाइल फोन का उपयोग किया गया। 13 मामलों में एफआइआर दर्ज की गई। समय से शिकायत मिलने पर साइबर थाना पुलिस ने ठगों के खाते में जमा 1,40,81,628 को सीज करवा दिया और 61,22,365 रुपये बरामद कर पीड़िताें को सौंप दिए। 21 ठग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को सतर्कता व जागरूक होना चाहिए। तभी साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।



