Cold Wave Alert: फर्रुखाबाद में ठंड का प्रकोप, पांच जनवरी तक सभी स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को सुबह दस बजे तक कोहरा छाया रहा। लगातार गलन भरी सर्दी में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सर्दी व ठिठुरन से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते दिखे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 16.1 व न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई।

शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर शिक्षा निदेशक बेसिक व माध्यमिक ने सभी बोर्ड से संचालित नर्सरी से 12वीं तक विद्यालयों का अवकाश पांच जनवरी तक कर दिया गया है। इसका कड़ाई से पालन कराने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया है।





परिषदीय विद्यालय 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश होने से बंद चल रहे हैं। शासन के आदेश पर 29 दिसंबर से एक जनवरी तक नर्सरी से 12वीं तक अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालय बंद रहे। दो जनवरी को विद्यालय खुल गए। शीतलहर और कोहरा को देखते हुए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बोर्ड से संचालित नर्सरी से आठवीं तक और शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव ने सभी बोर्ड से संचालित 12वीं तक के विद्यालयों का तीन से पांच जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है।