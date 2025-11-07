जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद । कादरीगेट क्षेत्र में बरेली हाईवे पर शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे गांव भगुआ नगला के सामने तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जनपद फिरोजाबाद के टूंडला कस्बे के सरस्वती गली निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी पूनम, पुत्र अनमोल, पुत्री मुस्कान, छवि और दोस्त अंकित कपूर घायल हो गए। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे थाना राजेपुर के गांव चाचूपुर निवासी साइकिल सवार संजू राजपूत भी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पूनम के सिर में बारह टांके लगे और संजू के सिर में गंभीर चोट आई। डाक्टर देवाशीष के अनुसार, संजू की हालत नाजुक होने पर उन्हें रेफर किया जा सकता है। फिलहाल उनके स्वजन के आने का इंतजार किया जा रहा है।