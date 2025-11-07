बेटी की शादी के बाद गंगा स्नान को जा रहा था परिवार, बरेली हाईवे पर हुआ हादसा; छाया मातम
बरेली हाईवे पर भगुआ नगला के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो पलटने से एक परिवार घायल हो गया। फिरोजाबाद के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और उनके परिवारजन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। एक साइकिल सवार भी घायल हो गया। सभी घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने यातायात बहाल कर दिया है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद । कादरीगेट क्षेत्र में बरेली हाईवे पर शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे गांव भगुआ नगला के सामने तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जनपद फिरोजाबाद के टूंडला कस्बे के सरस्वती गली निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी पूनम, पुत्र अनमोल, पुत्री मुस्कान, छवि और दोस्त अंकित कपूर घायल हो गए। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे थाना राजेपुर के गांव चाचूपुर निवासी साइकिल सवार संजू राजपूत भी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए।
सभी घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पूनम के सिर में बारह टांके लगे और संजू के सिर में गंभीर चोट आई। डाक्टर देवाशीष के अनुसार, संजू की हालत नाजुक होने पर उन्हें रेफर किया जा सकता है। फिलहाल उनके स्वजन के आने का इंतजार किया जा रहा है।
बताया गया कि प्रमोद कुमार अपनी बेटी की शादी संपन्न कराने के बाद परिवार सहित गंगा स्नान के लिए पांचालघाट जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे कराया और यातायात बहाल किया। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
