    GBC-5 Lucknow: लखनऊ में जीबीसी-5 के आयोजन को लेकर विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    UP Ground Breaking Ceremony-5: औद्योगिक विकास विभाग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई व कार्यस्थल के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को पुलिस के सहयोग से सुरक्षा व कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। 

    ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के आयोजन

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग को कार्यक्रम स्थल पर एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की प्रदर्शनी लगाने को कहा गया है।

    इसके साथ ही सूचना विभाग को राज्य में विकसित की गई औद्योगिक व बुनियादी सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन विभाग को लखनऊ हवाई अड्डे पर निवेशकों के विश्राम, उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाने तथा खान-पान का कार्य सौंपा गया है।

    औद्योगिक विकास विभाग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई व कार्यस्थल के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को पुलिस के सहयोग से सुरक्षा व कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। वहीं इन्वेस्ट यूपी ने जीबीसी के आयोजन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए 10 नवंबर तक निविदा आमंत्रित की गई है। इसी दिन एजेंसी का चयन भी कर लिया जाएगा।

    इन्वेस्ट यूपी ने उद्यमी मित्रों को विशेष तौर पर यह जिम्मेदारी दी है कि संबंधित जिलों की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन की मदद से सारी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। वहीं जिला उद्योग केंद्रों को जिलों में होने वाले निवेश को लेकर लगातार अपडेट किया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी ने जिलावार प्रस्ताव तैयार कराए हैं, जिससे जीबीसी के समय किसी भी निवेशक को विभिन्न विभागों से संबंधित मंजूरी को लेकर भटकना न पड़े।