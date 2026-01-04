रोक के बावजूद बिक रहा प्रतिबंधित मांझा, फर्रुखाबाद में बाइक सवार व्यापारी के गर्दन में फंसा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। चाइनीज मांझा का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बसंत पंचमी के नजदीक आते ही चाइनीज मांझे की बिक्री खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है। रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा आसानी से मिल जा रहा है। वहीं, इसी मांझे से एक युवक की जान जाते बची। उसकी गर्दन में मांझा फंस गया।

बाइक सवार व्यापारी की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। जिससे वह घायल हो गए। गनीमत यह रही कि बाइक की रफ्तार अधिक नहीं थी। जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। एक निजी चिकित्सक से उन्हाेंने प्राथमिक उपचार कराया। हकीकत यह है कि बसंत पंचमी नजदीक आने से पतंगबाजी तेज हो गई है। वहीं रोक के बावजूद चाइनीज मांझा की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिससे खतरा और बढ़ गया है।



शहर कोतवाली के मुहल्ला नया कोठापार्चा निवासी व्यापारी अंकित अग्रवाल रविवार दोपहर करीब एक बजे बाइक से फतेहगढ़ से वापस आ रहे थे। नेकपुर पुल के पास उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। जिससे गर्दन में चोट लग गई। उन्होंने एक चिकित्सक से प्राथमिक उपचार कराया। अंकित ने बताया कि उनकी बाइक की गति 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रही होगी। मांंझा गर्दन में फंसते ही उन्होंने बाइक रोक ली।

उन्होंने मांझा को गर्दन से हटाया। दर्द होने पर उन्हें गर्दन में कट लगने का पता चला। उन्होंने कहा कि यदि बाइक की गति तेज होती तो चोट अधिक हो सकती थी। उन्होंने प्राथमिक उपचार करवा लिया है। दरअसल प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है।