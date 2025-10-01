दीपावली से इटावा- बिधूना मार्ग पर चलेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस, किराया भी कम

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा से बिधूना तक चलने वाली रोडवेज बस में सफर करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को दीपावली तक कम किराए में सफर करने की सुविधा मिल सकती है। निगम के अधिकारियों के अनुसार इटावा-बिधूना मार्ग पर फिलहाल निगम की डिपो से बसें संचालित नहीं हो रहीं हैं। 50 किलोमीटर इस मार्ग पर डग्गामार बसों का ही बोलबाला है। उप्र राज्य परिवहन निगम की मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस संचालित होने से इटावा से भरथना होते हुए बिधूना जाने वाले यात्रियों को निगम की साधारण बस सेवा के किराये की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम होगा।