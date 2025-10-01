दीपावली से इटावा- बिधूना मार्ग पर चलेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस, किराया भी कम
इटावा से बिधूना के बीच रोडवेज बस सेवा में ग्रामीण यात्रियों को दीपावली तक 20% कम किराए पर यात्रा करने की सुविधा मिलने की संभावना है। वर्तमान में इस मार्ग पर डग्गामार बसों का बोलबाला है। निगम की मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी क्योंकि निजी बसों का किराया अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि इस सेवा का प्रस्ताव भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा से बिधूना तक चलने वाली रोडवेज बस में सफर करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को दीपावली तक कम किराए में सफर करने की सुविधा मिल सकती है। निगम के अधिकारियों के अनुसार इटावा-बिधूना मार्ग पर फिलहाल निगम की डिपो से बसें संचालित नहीं हो रहीं हैं। 50 किलोमीटर इस मार्ग पर डग्गामार बसों का ही बोलबाला है। उप्र राज्य परिवहन निगम की मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस संचालित होने से इटावा से भरथना होते हुए बिधूना जाने वाले यात्रियों को निगम की साधारण बस सेवा के किराये की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम होगा।
इटावा से बिधूना 50.3 किलोमीटर मार्ग पर इटावा से चितभवन, महानेपुरा, झिंदुआ, हथनौली चौराहा, पिलहा मोड़, बंधा निनावा, सीपुरा, थाना भरथना, तहसील भरथना, कस्बा भरथना होते हुए बाहरपुरा, पक्के ताल,बैवाह, कुदरकोट होते हुए बिधूना जाती हैं। निजी बसों का इटावा से बिधूना तक 60 रुपये किराया है। जबकि रोडवेज बस का किराया इससे अधिक होने की वजह से ग्रामीण यात्री चार पैसा बचाने के लिए निजी बसों में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। रोडवेज की 20 प्रतिशत कम किराये वाली बस चलने से निश्चिततौर पर इस मार्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
परिवहन निगम मुख्यालय से अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बसों को चलाए जाने के संबंध में किसी तरह का कोई लिखित आदेश नहीं आया है। इटावा से बिधूना मार्ग पर इस बस सेवा को शुरू कराए जाने का प्रस्ताव भेजा है। इस मार्ग पर डिपो से निगम की एक भी बस संचालित नहीं हो रही हैं, सिर्फ निजी बसें संचालित होती हैं, निजी बस संचालक भी निगम से अनुबंधित कर बसें चला सकते हैं।
मयंक कुमार सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
