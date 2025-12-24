इटावा पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बोले- कफ सीरप मामले में कोई दोषी नहीं बचेगा

जागरण संवाददाता, इटावा। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि कफ सीरप मामले में कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जो भी राज्य का नुकसान करेगा या कानून के विपरीत कार्य करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उसको दंडित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है। भाजपा की सरकार न्याय देती है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इसका उदाहरण यह है कि रात 12 बजे तक भी महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर निकलती हैं और उन्हें भय नहीं लगता। वे शहर में डीएम चौराहा पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए हुए थे।

डीएम चौराहा पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का बुधवार की शाम को अनावरण किया गया। इस सड़क को अटल पथ का नाम दिया गया है, इसका लोकार्पण भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति, सदर विधायक सरिता भदौरिया ने प्रतिमा का अनावरण किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश का गौरव हैं, वे देश वासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी को दो सांसदों से लेकर सत्ता तक पहुंचाया था। विकास के कार्य भी अटल सरकार में कराए गए। फोरलेन और हाईवे परिकल्पना इसी सरकार में साकार हुई। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराया गया। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही बनाई गई थी।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सदर विधायक सरिता भदौरिया निवर्तमान जिलाधिकारी अवनीश राय, पूर्व सांसद डा. रामशंकर कठेरिया तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस प्रतिमा की स्थापना कराई है। इसके लिए यह सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। इसके साथ ही आवास योजना का काम चल रहा है और लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है।

प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अटल जी की प्रतिमा की स्थापना करना बेहद सराहनीय है। अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी प्रतिमा के माध्यम से यह प्रेरणा मिलती रहेगी। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। पूर्व सांसद प्रो. राम शंकर कठेरिया ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की स्थापना कराई गई है, यह खुशी की बात है और इससे हम सभी को प्रेरणा मिलती रहेगी।

इस मौके पर महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया और रघुराज सिंह शाक्य, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल, एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, जिला महामंत्री शिवाकांत चौधरी, प्रशांत राव चौबे, पूर्व जिला अध्यक्ष डा. रमाकांत शर्मा, रामकुमार चौधरी, गोपाल मोहन शर्मा, संजीव राजपूत, अंशुल दुबे, नवल शुक्ला, विक्रम अग्रवाल,रोहित शाक्य, अमित तिवारी मानू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन डा. कुश चतुर्वेदी ने किया। इससे पूर्व मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया।