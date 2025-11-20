Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 75 साल की बुजुर्ग महिला की निर्ममता से हत्या, सिर कुचला और मिट्टी में दबाया

    By Gaurav Dudeja Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के इटावा में एक 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने महिला का सिर कुचल दिया और मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, जसवंतनगर(इटावा)। उत्तर प्रदेश के इटावा में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। क्षेत्र के मोहकम नगर खेड़ा गांव में बुधवार देर रात गांव की एक वृद्धा का शव सरसों के खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वृद्धा की ईंट से सिर कुचलकर हत्या की गई, महिला का चेहरा भी जमीन में मिट्टी के अंदर धंसा मिला, जिससे घटना की नृशंसता और बढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फारेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य संकलन के बाद हत्यारों की तलाश शुरु कर दी है। घर वालों ने किसी से रंजिश न होने की बात कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    दोपहर में खेत गई थी महिला

    मोहकम नगर खेड़ा गांव की रहने वाली 75 वर्षीय राममूर्ति पत्नी सूरतराम राजपूत बुधवार दोपहर करीब दो बजे घर से चने का साग और लकड़ी बीनने के लिए खेतों की ओर गई थीं। जब राममूर्ति देर शाम तक नहीं लौटीं, तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। रात करीब नौ बजे जब खोजबीन शुरू की गई, तब घर से महज 500 मीटर की दूरी पर किसान कामता प्रसाद के सरसों के खेत में वृद्धा का शव पड़ा मिला।

     

     

    इतने वार किए कि जमीन में धंस गया सिर

    बड़े बेटे देवेंद्र कुमार ने बताया कि मां की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शव के सिर के पीछे गंभीर चोट के गहरे निशान थे, जिससे हमला पीछे से किया गया। पास ही एक ईंट खून से सनी हुई पड़ी थी। ईंट के कई वार की वजह से चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, सीओ आयुषी सिंह और थानाध्यक्ष कमल भाटी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फारेंसिक टीम ने भी स्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। टीम ने खून के नमूने एकत्र किए। 

     

     

    कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया

    राममूर्ति के तीन बेटे देवेंद्र, जितेंद्र और प्रहलाद हैं। परिवार खेती-किसानी करता है और कुल मिलाकर नौ बीघा जमीन है। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़े बेटे देवेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ा दी है और गांव के संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि तीन टीम मामले की जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

     


    वृद्धा की हत्या को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं

    ईंट से सिर कुचलकर 75 वर्षीय राममूर्ति की हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल हुई है, ग्रामीणों में डर का माहौल भी है। इस बीच हत्या को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राममूर्ति ने खेत पर ऐसा कुछ देख लिया होगा जिस नहीं देखना चाहिए था, शायद इसी कारण राज खुल जाने के डर की वजह से हत्यारों ने उन्हें मौत के घाट उतारा दिया। यह भी चर्चाएं रहीं कि हत्यारा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि आस पड़ोस या फिर गांव का परिचित व्यक्ति है। इधर बड़े बेटे देवेन्द्र का कहना है कि उसकी गांव में किसी से रंजिश नही है, लेकिन वृद्धा की जिस तरह से निर्ममता पूर्वक सिर कुचलकर हत्या की गई उससे प्रतीत होता है कि उसने ऐसा कुछ देख लिया था कि जिससे हत्या करने वाले का राज खुल सकता था।

     

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में खोदाई में मिली राधा-कृष्ण की अद्भुत मूर्ति, रक्षा कर रहे नाग की कुछ देर बाद मौत