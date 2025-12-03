Language
    रामगोपाल यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोले-सत्ता में बैठे लोगों की नियत ठीक नहीं

    By Gaurav Dudeja Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    रामगोपाल यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों की नीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण एसआईआर से जुड़े ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला पंचायत सभागार में वार्ता करते सपा के राष्ट्रीय प्रमुख् महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव। जागरण 

    जागरण संवाददाता, इटावा। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने एसआइआर को लेकर कहा कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों की नीयत ठीक नहीं है इसलिए वे एसआइआर करवा रहे हैं। वे जिला पंचायत सभागार में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1952 से हर चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता था। कभी एसआइआर नहीं हुआ आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिहार में एसआइआर कराया गया लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं मिला फिर भी सत्ता में बैठे लोगों का मुद्दा यही है। एसआइआर होने के बाद जिन लोगों के वोट नहीं बन पाएंगे तो उनको यह लोग अगर हिंदू है तो नेपाल का बताएंगे और अगर मुसलमान है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बताकर मतदाता सूची से बाहर कर देंगे।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिटेंशन सेंटर बनाए थे, उसके बाद भी घुसपैठिया नहीं मिला, इसलिए सपा इसका विरोध कर रही है। इस अभियान में समय बहुत कम दिया गया है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयाेग दिल्ली की सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। अब कोई टीएन शेषन नहीं है। आप यहीं पर पैदा हुए हैं आपका वोट नहीं बना तो आप देश के नागरिक नहीं होंगे। यह देश के लिए ठीक नहीं है। इतिहास से लोगों को सबक सीखना चाहिए, संसद में इस मुदुदे पर चर्चा को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पीएमओ और राजभवन के नाम बदलने पर उन्होंने तंज कसा कि कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते तो वह सिर्फ नाम बदलते हैं।

    उन्होंने जसवंतनगर विधानसभा के एसआइआर प्रभारियों की बैठक भी की और आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रतिदिन गणना प्रपत्रों की फीडिंग से संबंधित जानकारी मांगने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर नाराजगी जाहिर की। जिला महासचिव वीरभान सिंह भदौरिया, सपा एसआइआर प्रभारी उदयभान सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष जसवंतनगर रामनरेश यादव, ब्लाक प्रभारी अनुज यादव माेंटी, नगर प्रभारी राहुल गुप्ता, सह प्रभारी अजेंद्र गौर, ब्लाक सैफई प्रभारी अरविंद यादव, बसरेहर प्रभारी पंकज यादव, ताखा प्रभारी ध्रुव यादव चीनी आदि उपस्थित रहे।

