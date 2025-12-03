Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 3 दिसंबर को कहां- क्या हुआ

जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 03 December 2025: कानपुर की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 दिसंबर 2025 की खबरें और समाचार: कानपुर में कारोबारी के ठगी का आरोपित सह निर्माता गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, मिनी ट्रक और डंपर की टक्कर में एक की मौत हो गई। इसके अलावा एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

1. कानपुर में कारोबारी का ठगी का आरोपित सह-निर्माता गिरफ्तार जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता और टेनरी संचालक इरशाद आलम को बेकनगंज पुलिस ने बुधवार सुबह प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। चार दिन पहले ही बेकनगंज के पोल्ट्री मो. शोएब कारोबारी को जमीन दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित और उसके साथियों ने पीड़ित के रुपये वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी।



2. कानपुर सागर हाईवे पर मिनी ट्रक और डंपर में टक्कर, एक की मौत कानपुर-सागर हाईवे पर सजेती थाना क्षेत्र में जवाहर नाला के पास मंगलवार रात मिनी ट्रक और डंपर की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक को हमीरपुर जिला अस्पताल भेजा गया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।



3. डंपर की टक्कर से युवक की मौत, जाम कानपुर-सागर हाईवे पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में युवक का शव क्षत-विक्षत हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची है ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।



4. असधना गांव में नाबालिग से दुष्कर्म सजेती थाना क्षेत्र के असधना गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। आरोपित गांव का ही रहने वाला है और वर्तमान में फतेहपुर के बकेवर में रहता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपित पर बहलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।

5. हाईवे पर फैली मिट्टी में फिसली बाइक, बुजुर्ग की मौत बिधनू रामगंगा नहर के पास स्थित एनयूपीएल वाटर सप्लाई प्लांट के सामने मंगलवार रात हाईवे पर फैली मिट्टी पर बाइक फिसलने से सिर के बल गिरे बुजुर्ग सचेंडी बिनौर निवासी 62 वर्षीय हरि शंकरकी मौत हो गई। बुजुर्ग बेटी की वैवाहिक वर्षगांठ में शामिल होने दो रिश्तेदारों संग बाइक से घाटमपुर बारीगांव जा रहे थे। हादसे के बाद आनन फानन एनएचएआई के कर्मियों ने हाईवे पर फैली मिट्टी हटवा दी।