कोहरे ने बिगाड़ी ट्रेनों की चाल...तीन दर्जन ट्रेनें 10 घंटे लेट पहुंचीं इटावा, 150 टिकट रोजाना हो रहे कैंसिल

जागरण संवाददाता, इटावा। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के निरस्त और लेट लतीफी के कारण यात्रियों को परेशानी उठाने के साथ रेलवे को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

क्योंकि सर्दी और कोहरे के कारण प्रतिदिन डेढ़ सैकड़ा से अधिक टिकट प्रतिदिन निरस्त हो रहे हैं। जिससे एक सप्ताह में लगभग रेलवे के राजस्व को चार से पांच लाख रुपये के राजस्व को नुकसान पहुंच गया है। रविवार को कोहरे के कारण अप और डाउन की महानंदा एक्सप्रेस, इंटरसिटी जहां निरस्त रही जबकि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन समेत तीन दर्जन ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 10 घंटे से भी अधिक की देरी से चलकर दूसरे दिन तक जंक्शन पर पहुंची।

रविवार को जंक्शन पर आने वाली महानंदा एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहीं। वहीं अप लालगढ़ एक्सप्रेस 3 घंटे 56 मिनट डाउन ऊंचाहार एक्सप्रेस 4 घंटे 43 मिनट, अप मरुधर एक्सप्रेस 3 घंटे 34 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस 5 घंटे 48 मिनट, स्पेशल ट्रेन 3 घंटे 51 मिनट, अवध एक्सप्रेस 5 घंटे 23 मिनट मगध एक्सप्रेस, 3 घंटे 54 मिनट डाउन की मगध एक्सप्रेस 7 घंटे 53 मिनट लेट रही।

वहीं फरक्का एक्सप्रेस 8 घंटे, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन 10 घंटे 30 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 5 घंटे 54 मिनट, अप वैशाली एक्सप्रेस 5 घंटे 13 मिनट, डाउन संगम एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, कोटा पटना एक्सप्रेस 1 घंटे 50 मिनट, अप देहरादून एक्सप्रेस 2 घंटे 44 मिनट, सूबेदारगंज एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट लेट हुई।