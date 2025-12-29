फर्स्ट AC कोच के केबिन का दरवाजा 'लॉक' होने से अटकी सांसे, करीब एक घंटे तक कैद रहा परिवार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुशीनगर एक्सप्रेस में सवार परिवार को लगभग एक घंटे से अधिक समय तक एसी कोच के केबिन में बंद रहना पड़ा। भीतर से लॉक होने की वजह से दरवाजा नहीं खुला तो यात्रियों ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी।

कंट्रोल रूम से मामले की जानकारी पाकर पहुंचे कर्मचारियों ने दरवाजा खोलकर परिवार को राहत दी। राप्ती नगर मोहल्ले में रहने वाले अभिषेक कुमार अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने जा रहे थे।

शुक्रवार को वह गोरखपुर से कुशीनगर एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी एसी के केबिन में सवार हुए। टिकट की जांच कराकर उन्होंने ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर के बाद खोलने की जरूरत पड़ी तो लॉक नहीं खुला।

इससे वह लोग परेशान हो गए। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर फोन करके मदद मांगी। फिर रेलवे कर्मचारियों की टीम सक्रिय हुई। ट्रेन के गोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैकेनिक दरवाजा खोलने की कोशिश में जुट गए। इस दौरान लगभग एक घंटे से अधिक का समय लग गया। दरवाजा खुलने पर परिवार ने राहत की सांस ली।