कोहरे का सितम! 13 से 16 घंटे लेट इटावा पहुंची ट्रेनें, शताब्दी रही रद; यात्रियों ने कैंसिल कराए टिकट

जागरण संवाददाता, इटावा। 15 दिनों से सर्द हवाओं और घने कोहरे का असर यात्रियों के साथ ट्रेनों पर साफ देखा जा रहा है। ट्रेनों के निरस्त और देरी से आने के कारण अब यात्री अपनी यात्राओं को निरस्त करने से परहेज नहीं कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिससे रेलवे के राजस्व को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुधवार को डाउन की शताब्दी निरस्त रहने के साथ मंगलवार को आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 16 घंटे और दरयाई एक्सप्रेस साढ़े 13 घंटे की देरी से चलकर दूसरे दिन बुधवार की दोपहर बाद जंक्शन पर पहुंची।

इसके अलावा अप व डाउन की डेढ़ दर्जन यात्री ट्रेनें भी 1 घंटे से लेकर साढ़े दस घंटे से भी अधिक की देरी से आयी। जिसके कारण सर्द हवाओं के बीच बुधवार को 215 यात्रियों ने आरक्षित टिकट निरस्त कराकर अपनी यात्रा रद्द कर दी।

दिल्ली से अयोध्या के बीच जाने चलने वाली डाउन की अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि प्रतिदिन इटावा जंक्शन पर सुबह साढ़े छह बजे पहुंचती हैं। कोहरे के चलते वह मंगलवार की जगह बुधवार को 16 घंटे 57 मिनट की देरी से चलकर सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर इटावा पहुंची।

इसके अलावा दरयाई एक्सप्रेस 13 घंटे 23 मिनट की देरी से चलकर मंगलवार की जगह बुधवार को दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर आ सकी। इसके अलावा डाउन की नेता जी कालका एक्सप्रेस 3 घंटे 27 मिनट, मुरी एक्सप्रेस 2 घंटे 12 मिनट, नार्थईस्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 14 मिनट, जोधपुर हावड़ा एक घंटे 26 मिनट की देरी से आयी। जबकि डाउन शताब्दी बुधवार को निरस्त रही।