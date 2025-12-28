दिल दहलाने वाली घटना, बेटे के जन्मदिन पर मायके से नहीं आई पत्नी, बच्चे को उदास देख आहत पिता ने दी जान





संवाद सूत्र, जागरण, बकेवर(इटावा): घरेलू झगड़े के बाद बच्चों और पति को छोड़कर मायके गई पत्नी के बेटे के जन्मदिन पर वापस न आने से आहत पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

सराय मिट्ठे निवासी 32 वर्षीय रजनीकांत का अपनी पत्नी गीता के साथ पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते तीन दिन पहले गीता पति और बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। पिता राम प्रकाश ने बताया पत्नी के मायके चले जाने से बेटा तनाव में था। वह पत्नी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। शनिवार को उसके छोटे बेटे गोपाल का जन्मदिन था। उसने पत्नी को बुलाने के लिए काफी फोन किए लेकिन वह घर नहीं आई। इससे बेटा निराश हो गया और जन्मदिन मनाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। देर रात उसने कमरे में लगे पंखे के कुंडे से मफलर का फंदा लगा लिया।

रविवार सुबह जब वह शौचालय जाने के लिए अंदर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह कमरा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद राम प्रकाश ने पड़ोसियों को बुलाया। ग्रामीणों ने टार्च की रोशनी में कमरे के देखा, तो बेटे का शव फंदे से लटका हुआ दिखा। सूचना पर थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक मौके पर पहुंचे। दरवाजा तुड़वाकर शव नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पिता ने बताया कि उनका बेटा पत्नी के घर न आने से बेहद दुखी था और इसी मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठा लिया। घटना के बाद से मृतक की मां और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की बात सामने आई है।