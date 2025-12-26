इटावा में चोरों का आतंक: चौबिया क्षेत्र में 5 माह में हुईं 10 चोरियों की वारदात, अब तक पुलिस के हाथ खाली

संवाद सूत्र जागरण, इटावा। चौबिया थाना क्षेत्र में पांच माह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस अवधि में क्षेत्र में दो स्थानों पर लाखों की चोरी सहित चोरी की 10 घटनाएं हुईं लेकिन पुलिस अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यानी चौबिया क्षेत्र में हर माह चोरी की दो घटनाएं हुईं, हैरानी इस बात की है कि पुलिस किसी भी घटना का सुराग तक नहीं लगा सकी है। इससे पीड़ितों का पुलिस से भरोसा और विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है।



गत एक अगस्त को सुभाष दीक्षित निवासी गढ़िया दीक्षतान की दुकान से अज्ञात बाइक सवार मोबाइल चोरी कर ले गए थे। आठ व नौ सितंबर की रात ज्योति यादव पत्नी कुलदीप के घर से लाखों की चोरी हुई, मुकदमा भी लिखा गया।

14 व 15 सितंबर की रात गांव रमपुरा में पशु व्यापारी सुखबीर सिंह यादव के घर में घुसकर चोर उनकी पत्नी व दो पुत्र वधुओं के करीब 25 लाख रुपये के जेवरात चुरा ले गए थे।



21 सितंबर को पूर्व प्रधान का मोनोब्लॉक व कटैया गांव के अरुण कुमार के दो मोनोब्लॉक चोरी हो गए। पांच अक्टूबर को कस्बा बीना में महिला दुकानदार रामादेवी से बाइक सवार युवकों ने टप्पेबाजी कर मोबाइल चोरी कर लिया। आठ व नौ अक्टूबर को थुलरई गांव से कार सवार बदमाशों ने हरपाल व महिपाल की बकरी चोरी कर ली।