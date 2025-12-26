इटावा में चोरों का आतंक: चौबिया क्षेत्र में 5 माह में हुईं 10 चोरियों की वारदात, अब तक पुलिस के हाथ खाली
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चौबिया क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पिछले 5 महीनों में चोरी की 10 वारदातें हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों मे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, इटावा। चौबिया थाना क्षेत्र में पांच माह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस अवधि में क्षेत्र में दो स्थानों पर लाखों की चोरी सहित चोरी की 10 घटनाएं हुईं लेकिन पुलिस अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है।
यानी चौबिया क्षेत्र में हर माह चोरी की दो घटनाएं हुईं, हैरानी इस बात की है कि पुलिस किसी भी घटना का सुराग तक नहीं लगा सकी है। इससे पीड़ितों का पुलिस से भरोसा और विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है।
गत एक अगस्त को सुभाष दीक्षित निवासी गढ़िया दीक्षतान की दुकान से अज्ञात बाइक सवार मोबाइल चोरी कर ले गए थे। आठ व नौ सितंबर की रात ज्योति यादव पत्नी कुलदीप के घर से लाखों की चोरी हुई, मुकदमा भी लिखा गया।
14 व 15 सितंबर की रात गांव रमपुरा में पशु व्यापारी सुखबीर सिंह यादव के घर में घुसकर चोर उनकी पत्नी व दो पुत्र वधुओं के करीब 25 लाख रुपये के जेवरात चुरा ले गए थे।
21 सितंबर को पूर्व प्रधान का मोनोब्लॉक व कटैया गांव के अरुण कुमार के दो मोनोब्लॉक चोरी हो गए। पांच अक्टूबर को कस्बा बीना में महिला दुकानदार रामादेवी से बाइक सवार युवकों ने टप्पेबाजी कर मोबाइल चोरी कर लिया। आठ व नौ अक्टूबर को थुलरई गांव से कार सवार बदमाशों ने हरपाल व महिपाल की बकरी चोरी कर ली।
भागते समय ग्रामीणों ने पीछा किया जिसमें बदमाश भाग गए मौके से कार बकरी सहित ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार थाना परिसर में खड़ी की लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ।
बरालोकपुर में 15 अक्टूबर को शिवकुमार पुत्र हरीलाल निवासी कादरगंज जनपद एटा की जेब काटकर पल्सर सवार बदमाश हुए फरार।
छह नवंबर को नगला वरी से कार सवार चोर आलोक कुमार की तीन बकरी चोरी कर ले गए। तीन दिन पूर्व गांव चमरौआ स्थित दो विद्यालय से करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान चोरी हो गया। हाल ही में मूंज के बालाजी धाम मंदिर से चोर बैटरी इन्वर्टर सहित छह हजार की नगदी चोरी कर ले गए।
थानाध्यक्ष चौबिया महेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं की जांच चल रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
