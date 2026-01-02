नए साल का जश्न मातम में बदला: इटावा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल
इटावा के चांदनपुर गांव के पास डीएफसी रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। चांदनपुर गांव के पास गुरुवार दोपहर डेडीकेटिड फ्रेट काेरीडोर यानि डीएफसी पर रेलवे ट्रैक पार करते समय दो युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।
दोनों नए वर्ष का जश्न मनाने गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
शहर के मुहल्ला करमगंज निवासी 27 वर्षीय दिव्यांशु तोमर पुत्र नेहरू तोमर का इकदिल के चांदनपुर गांव में पैतृक मकान है। चांदनपुर गांव में ही उसकी सर्राफ की दुकान भी थी। नए साल के मौके पर दिव्यांशु अपने मित्र कबीरगंज निवासी 25 वर्षीय गौरव प्रजापति पुत्र विक्रम सिंह प्रजापति के साथ गांव गया था।
दोनों बुधवार रात चांदनपुर गांव स्थित पैतृक मकान में रुके थे। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे दिव्यांशु और गौरव किसी काम से गांव के पास से गुजर रहे डीएफसी रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में दोनों आ गए।
हादसा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने स्वजन और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।
अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया, जबकि गौरव को उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया है।
दिव्यांशु के बड़े भाई दीपांशु ने बताया कि हादसे के दिन सुबह करीब आठ बजे फोन पर बातचीत हुई थी। दिव्यांशु दुकान खोलने जाने की बात कह रहा था।
दिव्यांशु पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था और परिवार में सभी का चहेता था। उसकी शादी को लेकर बातचीत चल रही थी और जल्द ही रिश्ता तय होने वाला था। मां प्रभा देवी सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।
प्रभारी निरीक्षक इकदिल विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि मालगाड़ी से कटकर एक युवक की मौत हुई है जबकि उसका साथी घायल हुआ है। उसे अस्पताल भेजा गया है।
