    इटावा में चोर गिरोह का भंडाफोड़, 12 चोरी की बाइकों समेत 11 गिरफ्तार, वाहन स्टैंड कर्मी से लेकर बाइक मिस्त्री तक गिरोह में

    By Rajiv Sharma Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:26 PM (IST)

    इटावा पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले दो साल में 30-35 से अधिक बाइकें चुरा चुका था। पकड़े गए आरोप ...और पढ़ें

    पकड़े गए बाइक चोरी के आरोपित एवं बरामद सामान। जागरण

    संवाद सहयोगी, सैफई (इटावा)। नए साल की शुरुआत से ही इटावा पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया हैं। गुरुवार को जसवंतनगर में लूटपाट की बड़ी साजिश की फिराक में घूम रहे गिरोह को पकड़कर साजिश को नाकाम करने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। जोकि लगभग पिछले दो साल में 30 से 35 बाइकों को चुराकर ठिकाने लगा चुके हैं।

     

    गिरोह में बाइक चुराने वाले बदमाशों के साथ उन्हें सुरक्षित करने एवं उन्हें काटकर उनके पुर्जाें को बेचने का काम करने वाले वाहन स्टैंड कर्मी के साथ बाइक मिस्त्री भी शामिल हैं। इनके कब्जे से विभिन्न जिलों से चोरी की गई एक दर्जन बाइकों के साथ कई बाइकों के कलपुर्जे और अवैध असलहा भी बरामद हुए हैं।

     

    यहां से 6 पकड़े गए 

    एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं एवं दिल्ली बम विस्फोट के बाद रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बड़े अस्पतालों की पार्किंग में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसमें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की पार्किंग पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी ।गुरुवार रात नए साल पर मुचेहरा तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पीजीआई चौराहे की तरफ से तीन बाइकों पर आते छह संदिग्धों को जब पकड़ा गया तो वह बाइकों के कागजात नहीं दिखा सके। जांच में बाइक चोरी की निकली साथ ही उनके पास अवैध असलाहा मिले। इस पर सभी को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो यह लोग वाहन चोर गिरोह के सदस्य निकले।

     

    यहां से 5 पकड़े गए

    उनकी निशानदेही पर उनके पांच अन्य साथियों को सैफई रेलवे स्टेशन के पास से एक कमरे से पकड़ा गया। जहां पर कुछ चोरी कर काटी गई बाइकों को पुर्जे मिले। बाद में 11 आरोपितों की निशानदेही पर विश्वविद्यालय के वाहन स्टैंड से चोरी की आठ और बाइकों को बरामद किया गया। इस तरह करीब एक दर्जन चोरी की बाइक और कुछ बाइकों के कलपुर्जे बरामद हुए, जिसमें इंजन, चेचिस आदि पार्ट्स शामिल हैं। पकड़े गए आरोपितों में मैनपुरी जिले के नगला अतिराम निवासी सोनू यादव, खिरौगी थाना कुर्रा का गुलशन उर्फ गुल्ला और अनुज यादव, नगला खुशाल मैनपुरी का हिमांशू यादव, टीकराहार का दीपक यादव उर्फ छोटू, नवनीत यादव और मंजेश कठेरिया, राधाकृष्ण यादव उर्फ सोनू के अलावा चौबेपुर सैफई का अंकित, अभिषेक यादव उर्फ गोलू, तुलसीपुर सैफई का शीबू मंसूरी शामिल हैं।

     

    टीम में यह पुलिसकर्मी रहे शामिल

    अंतजनर्पदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली सैफई थाना पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सैफई भूपेंद्र राठी के अलावा उप निरीक्षक हेमंत कुमार, उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक संजय दुबे, कांस्टेबल परविंद कुमार, छोटे लाल, संदीप कुमार, गौरव कुमार, महेश कुमार, हिमांशु, बब्लू कुमार, आदित्य तोमर और सुमित कुमार शामिल रहे।