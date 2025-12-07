इटावा में भीषण सड़क हादसा: बाइक सवार दंपती व नौ वर्षीय बेटे की मौत, कार सवार तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा–फर्रुखाबाद हाईवे पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ग्राम बरालोकपुर के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करते समय बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया।

10 फीट नीचे जा गिरे वाहन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किश्नी की ओर से आ रहे राजकुमार अपनी पत्नी प्रीति और नौ वर्षीय बेटे छोटू के साथ बाइक से मोहब्बतपुर, बसरेहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने दूसरे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया और सामने चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बाइक दोनों सड़क से लगभग 10 फीट नीचे खेत में जा गिरीं।

कार सवार भी घायल हादसे में राजकुमार, उनकी पत्नी प्रीति और बेटे छोटू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, कार सवार ऊसराहार थाना क्षेत्र के कुइता सरैया गांव निवासी महेश कुमार, उनकी पत्नी मिथलेश और राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।