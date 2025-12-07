दादी के पास जा रहा, मां-बहन का ख्याल रखना.... बेटी को वाट्सएप पर सुसाइड नोट भेज कानपुर के रेस्टोरेंट संचालक ने दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। मैं दादी के पास जा रहा हूं अपनी मां और बहन का ख्याल रखना मेरी जो भी लेनदारी और देनदारी है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। इसमें मेरे परिवार का कोई लेना-देना नहीं है। बेटी को वाट्सएप पर भेजे गए सुसाइड नोट में ये बातें लिखकर रेस्टोरेंट संचालक ने आर्य नगर में शनिवार देर शाम आत्महत्या कर ली। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए।

आर्यनगर निवासी 54 वर्षीय आशीष अग्रवाल माल रोड स्थित रिजर्व बैंक के सामने आमची मुंबई के नाम से रेस्टोरेंट चलाते थे। परिवार में पत्नी रुचि और दो बेटियां खुशी और महक है। स्वजन ने बताया कि करीब ढाई साल पहले उनकी मां ऊषा अग्रवाल का निधन हो गया था। मां से ज्यादा लगाव होने के बाद उनकी मौत के बाद से वह अवसाद में रहते थे।

शनिवार शाम पत्नी सब्जी खरीदने बाजार गई थी। जिसके बाद उन्होंने बेटी को वाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वह दादी के पास जा रहे हैं अपना और मां के साथ बहन का ध्यान रखना, मुझे माफ करना। जिसके बाद उन्होंने स्टोर रूम में खिड़की की ग्रिल के सहारे चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब बेटी महक ने मैसेज देखा तो उसने स्वजन के साथ ही कोहना पुलिस को सूचना दी।

मौके पर एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया कोहना पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम को उनके पास मिले मोबाइल फोन में सुसाइड नोट बरामद हुआ। कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक के पास से मिले मोबाइल में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्ज होने के जिक्र है। हालांकि उन पर कितना कर्ज था स्वजन को भी इसकी जानकारी नहीं है। प्रारंभिक जांच में कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की बात सामने आई है।