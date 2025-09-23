Azam Khan की रिहाई के बाद शिवपाल का बयान, बोले- बसपा में जाने की अटकलें झूठी अफवाहें

समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खां (Azam Khan) सपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजम खां के बसपा में जाने की अफवाहें झूठी हैं। सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया था। 23 महीने बाद उनकी रिहाई लोकतंत्र और न्याय की जीत है।

जागरण संवाददाता, इटावा। आजम खान की जेल से रिहाई के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। आजम खान अब सपा में रहेंगे या नहीं? वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, इसे लेकर दिन भर चर्चा रही। वहीं, इंटरनेट मीडिया में भी यह भी चर्चा रही कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं अखिलेश यादव ने भी आजम खान की रिहाई पर कहा कि आज खुशी का दिन है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वरिष्ठ नेता आजम खां सपा छोड़कर कभी किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। जेल से रिहा होने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आजम खां के बसपा में जाने की अटकलें सिर्फ झूठी अफवाहें है। वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वह हमेशा साथ हैं और रहेंगे। उनके साथ भी पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है।

चौगुर्जी स्थित आवास पर मंगलवार सुबह पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई को लेकर खुशी जताई और कहा कि वे सपा छोड़कर कभी किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। सरकार ने उनको झूठे मुकदमों फंसाया था। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई है, यह लोकतंत्र और न्याय की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आजम खान को सरकार ने राजनीतिक कारणों से सैकड़ो झूठे मामलों में फंसाया गया था, लेकिन अंत में सच सामने आया और न्याय मिला।