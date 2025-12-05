SIR in UP: एसआईआर में चौंकाने वाला खुलासा, इस जिले से एक लाख लोग 'गायब'

Language
    By Vinay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    एटा जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक लाख से अधिक मतदाता जिला छोड़कर दूसरे जिलों में जा बसे हैं, जबकि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा । मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। एसआईआर में एक लाख से अधिक ऐसे लोग पाए गए हैं, जो स्थायी रूप से जिला छोड़कर दूसरे जनपदों में बस चुके हैं। साथ ही 32 हजार से अधिक लोग मृतक और 74 हजार से ज्यादा मतदाता अनुपस्थित मिले हैं। सत्यापन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक ऐसे मतदाताओं की खोजबीन की जा रही है, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से न कटे।

    जिले में वर्ष 2025 की मतदाता सूची के अनुसार 13 लाख 967 मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन किया गया। अभियान में एक लाख तीन हजार 500 से अधिक लोग ऐसे मिले जो स्थायी रूप से दूसरे जिलों में शिफ्ट हैं। इनका नाम मतदाता सूची से हटना लगभग तय है। वहीं 32 हजार 659 मृतक पाए गए मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 74 हजार 462 लोग सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले, जिनकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ लगातार पते पर संपर्क कर रहे हैं।

    बीएलओ सौंपेंगे एएसडी सूची

    एसआईआर अभियान के 99 प्रतिशत सर्वे पूरा होने के बाद पांच दिसंबर से बीएलओ अपने अपने बूथ लेवल अधिकारियों को मृतक, अनुपस्थित और दूसरी जगह शिफ्ट हुए मतदाताओं की सूची सौंपेंगे। राजनीतिक दल उस आधार पर पुनः सत्यापन कर सकेंगे। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने कहा है अभी किसी का भी वोट नहीं कटा है। गैरहाजिर मतदाता बीएलओ, एसडीएम अथवा तहसील से संपर्क कर अपना गणना प्रपत्र जान सकते हैं।

    अलीगंज में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा

    अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अब 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में 3 लाख 49 हजार 671 लोगों को गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, जिन्हें निर्धारित समय में पूरी तरह डिजिटाइज किया गया। अभियान की सफलता पर एसडीएम जगमोहन गुप्ता और तहसीलदार संजय सिंह ने सभी कर्मचारियों की सराहना की।

