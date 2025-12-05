स्नातक एमएलसी मतदाता सूची और एसआईआर को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी से मिलकर स्नातक एमएलसी मतदाता सूची एवं एस आई आर में धांधली पर आपत्ति दर्ज कराई। स्नातक एमएलसी श्री आशुतोष सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर स्नातक मतदाता सूची में मतदाताओं के फॉर्म भरकर जमा किए गए थे।

तीन दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, जिसका अध्ययन करने पर पता चला कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के नाम सूची में बड़े पैमाने पर सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही, उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में नहीं है, जबकि उनके पास फार्म का रिसीविंग है।

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी को यह रिसीविंग सौंपकर इसकी जांच कराने और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि स्नातक मतदाता सूची में धांधली करते हुए गैर भाजपा दलों के वोटों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन जिस प्रकार से भाजपा के इशारे पर कार्य कर रहा है, वह घोर निंदनीय है। स्नातक एमएलसी और उनके परिवार का वोट मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होना और समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटरों के नाम को सी कैटेगरी में डालना, यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन जानबूझकर धांधली कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जब विधानसभा वार्ड फार्म की संख्या मांगी गई, तो जिला प्रशासन ने टालमटोल किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सारी धांधली भाजपा सरकार के इशारे पर की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी ने एक हफ्ते में इन त्रुटियों को सही करने का आश्वासन दिया है। यदि सात दिन के भीतर इन अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य होगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।