SIR Updates: बीएलओ का फूटा दर्द, दबाव इतना कि पति-बेटा-बेटी तक काम में बंटाना पड़ रहा हाथ
SIR Updates: बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) अत्यधिक काम के दबाव से परेशान हैं। उनका कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों का बोझ इतना ज्यादा है कि उन्हें अपने परिवा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सैफई (इटावा)। एसआइआर अभियान के दौरान लगातार बढ़ते कार्यभार, लंबी दूरी और सीमित समय सीमा को लेकर बीएलओ का कहना है कि मौजूदा हालात मानसिक रूप से तोड़ देने वाले हैं। उनका कहना है कि अब आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता बचा है… दबाव इतना बढ़ गया कि अकेले संभाला नहीं जा रहा। पत्नी की जगह पति तो बेटा-बेटी तक को काम में हाथ बंटाना पड़ रहा है। यह दर्द सैफई तहसील क्षेत्र के बीएलओ ने शुक्रवार को तहसील सभागार में कैमरे देख कर खुद को रोक न सके और खुलकर अपनी व्यथा बताई।
तहसील सभागार में एसआइआर कार्य के लिए करीब 30 से 35 बीएलओ मौजूद थे। क्षेत्र में 99 बूथ हैं और 100 से अधिक बीएलओ तैनात हैं। पत्रकारों की टीम के सभागार पहुंचते ही कई बीएलओ कैमरे के सामने खुद को रोक न सके और खुलकर अपनी व्यथा बताने लगे कि दबाव असहनीय हो गया है। ग्राम पंचायत कथुआ के जगदीश सिंह ने बताया कि पत्नी पुष्पा बीएलओ है, तकनीकी जानकारी न होने के कारण पूरा कार्य उन्हें ही करना पड़ रहा है। नगला मठिया की कक्षा 12 की छात्रा शिवा ने कहा कि उनकी मां अकेले इतनी दौड़-भाग नहीं कर पातीं, इसलिए वह रोजाना उनके साथ फार्म वेरिफिकेशन और सूचियों का कार्य कराती है।
ग्राम पंचायत भदेई काशीपुर की सुनीता देवी ने कहा मेरे पास सात गांव हैं, 1319 फार्म दिए गए थे, 973 भरवा चुकी हूं। दूरी, समय और दबाव ने मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। बाहर अधिकारी डांटते हैं, घर में पति-बच्चे नाराज होते हैं। कई बार लगता है जीवन ही खत्म कर दें। हैवरा की मोहन लता ने कहा कि बच्चों की परीक्षा चल रही है, फिर भी उन्हें साथ लेकर बूथों पर दौड़ना पड़ रहा है। नेटवर्क और बिजली की समस्या से काम और मुश्किल हो रहा है। रतना कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी और एसआइआर दोनों जिम्मेदारियां संभालना भारी पड़ रहा है, इसलिए बेटा-बेटी हाथ बंटाने को मजबूर हैं।
बीएलओ मीना ने शत-प्रतिशत एसआइआर कर पेश की मिसाल
तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मध्यापुरा के गांव सरवरपुर स्थित बूथ संख्या 258 की बीएलओ मीना कुमारी ने एसआइआर अभियान में उत्कृष्ट कार्य कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रविष्टियों का शत-प्रतिशत सत्यापन करते हुए अपने बूथ को पूरी तरह अद्यतन कर दिया। बीएलओ ने अभियान को गंभीरता से लेते हुए घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का मिलान किया, आवश्यक संशोधन कराए। मतदाताओं के ब्योरे को समय पर अंकित करने के लिए उन्होंने देर शाम तक मेहनत की और सभी विवरण आनलाइन अपलोड करके प्रक्रिया को समय से पहले पूरा कर दिया। उनके कार्य की तहसील एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि मीना कुमारी का यह समर्पण बताता है कि जमीन के स्तर पर सक्रिय बीएलओ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
