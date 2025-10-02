एटा के अवागढ़ क्षेत्र में आई लव मोहम्मद को लेकर एक किशोर ने विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। साइबर सेल ने पोस्ट को ट्रैक कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्ट में भड़काऊ सामग्री थी जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि विवादित पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, एटा। 'आई लव मोहम्मद' को लेकर थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव खेड़िया ताज के रहने वाले एक किशोर ने विवादित पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डाल दी। निगरानी कर रही साइबर सेल की पकड़ में यह पोस्ट आ गई और आरोपित को ट्रेस कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि आरोपित की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खेड़िया ताज के रहने वाले साहिल ने अपनी फेसबुक आईडी पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के वीडियो में अपना फोटो एडिट कर शामिल कर दिया। इस फोटो में आई लव मोहम्मद के लिखे होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अलीशेर खुदा लिखा हुआ बैनर दिखाई दे रहा है, जिसमें हनुमान दादा हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। वीडियो में भड़काऊ भाषण भी सुनाई दे रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार को धमकी देने और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किए जाने की बातें कही जा रहीं हैं।

बरेली और गंजडुंडवारा में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद से ही पुलिस ने इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ा दी है। साइबर सेल को इस काम पर लगाया गया है। साइबर सेल ने इस पोस्ट को ट्रेस कर लिया और आरोपित का पता लगा लिया। यह आरोपित अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़िया ताज का साहिल निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन आरोपित पकड़ा नहीं जा सका है। आरोपित की फेसबुक आईडी पर और भी तमाम पोस्ट हैं। बरेली में बवाल के बाद उपद्रवियों के छूटे जूते-चप्पलों का ढेर दिखाकर लोगों को भड़काने से संबंधित पोस्ट भी मिली हैं।