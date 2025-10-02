'आई लव मुहम्मद' विवाद: बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, गृह विभाग अलर्ट

उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में आई लव मुहम्मद पोस्टर विवाद के चलते तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। लखनऊ समाचार के अनुसार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पीएएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। लखनऊ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहें।

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए (शनिवार दोपहर 3 बजे तक) बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और राज्य के प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएएफ) के जवानों के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है।

गृह सचिव गौरव दयाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुल‍िस के मुताब‍िक, बरेली जिले में धारा 163 लागू थी, किसी भी तरह के जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक थी। इसके बाद भी जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के आवाहन पर सैकड़ों की संख्या में भी इस्लामिया में एकत्र होने जा रही थी। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग की और बेरीकेटिंग को तोड़ते हुए पुलिस पर हमलावर हो गए।