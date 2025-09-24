Deoria News: तरन्नुम की तलाश के बीच कोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई टली, पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी

देवरिया में मतांतरण मामले के मुख्य आरोपी उस्मान गनी की पत्नी तरन्नुम जहां की गिरफ्तारी न होने से पुलिस परेशान है। अदालत में उसकी अग्रिम जमानत की सुनवाई टल गई। एक युवती ने तरन्नुम और उसके पति पर मतांतरण के लिए दबाव बनाने और अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए हैं जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी भी मिल रही है।

जागरण संवाददाता, देवरिया। मतांतरण के मुख्य आरोपित एसएस माल के मालिक उस्मान गनी की फरार चल रही पत्नी तरन्नुम जहां की गिरफ्तार नहीं होने से पुलिस परेशान है। 15 दिन से वह पुलिस को छका रही है। मंगलवार को अदालत में उसके अग्रिम जमानत की सुनवाई टल गई। तरन्नुम के वकील ने बहस नहीं किया। जिससे आगे की 30 सितंबर तारीख अदालत ने दे दी।

उधर गौहर के नियमित जमानत पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने सीओ के यहां से केस डायरी नहीं आने का हवाला देकर आगे की तारीख ले ली। अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। इन दोनों मामले पर सभी की नजर थी।

मदनपुर क्षेत्र की एसएस माल में कार्य करने वाली एक युवती ने मतांतरण कराने के लिए दबाव बनाने के साथ ही अश्लील हरकत करने समेत कई गंभीर आरोप एसएस माल के मालिक, उसकी पत्नी व साले पर लगाया। जिसमें पुलिस ने सात सितंबर को मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में एसएस माल के मालिक उस्मान गनी, उसके भाई इसराफिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

उस्मान की पत्नी तरन्नुम जहां अभी इस मामले में फरार चल रही है। उस्मान का साला खुखुंदू थाना में दर्ज मतांतरण के मामले में ही पहले से जेल में निरुद्ध है। कोतवाली में दर्ज मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कर रहे हैं। अभी तक इस प्रकरण में 15 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है।

मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती का कहना है कि उस्मान गनी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके लोग तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़े लोगों से सुलह के लिए धमकी दे रहे हैं। इस प्रकरण में जांच अधिकारी भी गोपनीयता बरत रहे हैं।