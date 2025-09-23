Language
    कौन है तरन्नुम जहां? जिसे गिरफ्तार करने में छूट रहे पुलिस के पसीने, मामले पर सीएम योगी की भी नजर

    By SAURABH MISHRA Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:25 AM (IST)

    मतांतरण मामले के मुख्य आरोपी उस्मान गनी की पत्नी तरन्नुम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं पर पुलिस को सफलता नहीं मिली है। उसकी अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। पुलिस ने उस्मान के भाई और प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। कई युवतियों के मतांतरण की बात सामने आई है पर वे बोलने से कतरा रही हैं। गौहर की जमानत पर भी आज सुनवाई होगी।

    तरन्नुम जहां को गिरफ्तार करने में खाकी के छूट रहे पसीने, अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज

    जागरण संवाददाता, देवरिया। मतांतरण के मामले में दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपित एसएस मॉल के मॉलिक उस्मान गनी की पत्नी तरन्नुम जहां की गिरफ्तारी के लिए खाकी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वह हाथ नहीं आ रही है। मुकदमा दर्ज करने के 15 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी के मामले में खाकी खाली हाथ है।

    वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रही है। एसओजी व थाना पुलिस सर्विलांस के जरिए लोकेशन मिलने पर उसके रिश्तेदारों के यहां छापेमारी कर रही है, लेकिन इसकी भनक लगते ही वह अपना ठिकाना बदल दे रही है। उधर, तरन्नुम की अग्रिम जमानत की सुनवाई मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में होगी।

    मतांतरण के इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने पर मामले को सदर विधायक डाॅ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री की भी नजर है।

    युवती ने लगाया था मॉल मालिक पर आरोप

    सदर कोतवाली पुलिस ने सात सितंबर को मदनपुर थाना क्षेत्र की एक युवती की तहरीर पर एसएस मॉल के मालिक व देवरिया रामनाथ के रहने वाले उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां व उसके साले खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरडीहा के रहने वाले गौहर अली के विरुद्ध मतांतरण कराने के लिए दबाव बनाने समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

    इस मामले में उस्मान गनी के भाई इसराफिल, वादी को धमकाने के मामले में एसएस मॉल के प्रबंधक शकील अंसारी पुत्र वलिउल्लाह अंसारी निवासी मुड़ाहीड को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस उस्मान के स्वजन व रिश्तेदारों पर लगातार दबाव बना रही है कि उसका पता बताएं या उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करें।

    जबकि सच्चाई यह है कि उस्मान गनी के स्वजन या रिश्तेदारों से वह संपर्क ही नहीं कर रही है, जिससे उसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो रहा है। विवेचना के दौरान कई युवतियों के मतांतरण की बात सामने आ रही है, हालांकि, युवतियां पुलिस के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रही हैं।

    एक युवती का मतांतरण के लिए पूरी तरह से ब्रेनवाॅश किया गया। वह परशुराम चौक के पास की रहने वाली है। पुलिस के पचड़े में पड़ने के डर से यह परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि, काफी प्रयास के बाद युवती को समझाकर स्वजन उसे रास्ते पर ले आए हैं।

    युवती ने अपने स्वजन को बताया कि कुछ और भी युवतियां हैं, जिन्हें मतांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    खखुंदू थाना में दर्ज मतांतरण के मामले में उस्मान गनी के साले गौहर के नियमित जमानत की सुनवाई भी मंगलवार को होगी। इन दोनों सुनवाई पर लोगों की नजर है। एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मतांतरण प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है।

