    देवरिया में उस्मान गनी के घर पहुंचा सपा प्रतिनिधि मंडल, ली जानकारी; प्रदेश नेतृत्व देंगे जांच रिपोर्ट

    By SAURABH MISHRA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:32 PM (IST)

    देवरिया में सपा नेता लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के घर और मछली बाजार का दौरा किया। उन्होंने उस्मान गनी पर लगे आरोपों की जांच की और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक धनंजय दुबे के परिवार को सांत्वना दी और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की।

    सपा का प्रतिनिधिमंडल, बीच में विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव व अन्य। सौ. सपा कार्यालय

    जागरण संवाददाता, देवरिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल, विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में गुरुवार की दोपहर में प्रतिनिधि मंडल एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के घर देवरिया रामनाथ व स्टेशन रोड मछली हट्टा पहुंचा। दोनों मामलों में जांच कर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की।

    बताया कि इस जांच रिपोर्ट को प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यह जांच रिपोर्ट पहुंचेगी। प्रतिनिधि मंडल ने एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के ऊपर लगे आरोपों की जांच की व सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया।

    तत्पश्चात रेलवे स्टेशन के निकट मछली बाजार का निरीक्षण किया व मछली व्यापारियों से मिलकर नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव एवं प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने पूरी गंभीरता से मछली व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उत्पीड़न के विरोध में प्रत्येक संघर्ष में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ा रहने का भरोसा दिला।

    लालबिहारी यादव ने व्यापारियों से कहा की समाजवादी पार्टी व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके उत्पीड़न को लेकर पूरी तरह संजीदा हैं। आपके उत्पीड़न के विरुद्ध समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। प्रतिनिधिमंडल संस्कृत विद्यालय में अध्यनरत स्व. धनंजय दुबे पुत्र कृष्णा दुबे के घर रामपुर दुबे पहुंचकर शोकाकुल स्वजन को ढांढस बंधाया।

    नेता विरोधी दल ने कहा कि यह घटना मानवीय संवेदना को तार तार करते हुए गुरु शिष्य परंपरा पर कालिख पोतने जैसी है। ऐसी घटनाओं में लिप्त लोगों के उपर ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि अपने आप में नजीर बन जाए। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित स्वजन को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की।

    प्रतिनिधि मंडल में सपा सांसद सलेमपुर रमाशंकर राजभर विद्यार्थी, सांसद सुल्तानपुर रामभुआल निषाद, सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह, पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व विधायक गजाला लारी, पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय बब्लू, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह खोखा सिंह, पूर्व एमएलसी जेपी जायसवाल, पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद, पूर्व विधायक सुभाषचंद्र श्रीवास्तव, परवेज आलम, रामप्रकाश यादव, मनीष सिंह, फकरुद्दीन खां, आफताब आलम शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल के साथ हृदयनारायण जायसवाल, हाफिज शहादत हुसैन, उमेश नारायण शाही, वीरेन्द्र लाल श्रीवास्तव, जिला महासचिव मंजूर हसन, संजय मल्ल, प्रज्ञानन्द चौधरी आदि मौजूद रहे।