देवरिया में उस्मान गनी के घर पहुंचा सपा प्रतिनिधि मंडल, ली जानकारी; प्रदेश नेतृत्व देंगे जांच रिपोर्ट

देवरिया में सपा नेता लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के घर और मछली बाजार का दौरा किया। उन्होंने उस्मान गनी पर लगे आरोपों की जांच की और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक धनंजय दुबे के परिवार को सांत्वना दी और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की।

जागरण संवाददाता, देवरिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल, विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में गुरुवार की दोपहर में प्रतिनिधि मंडल एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के घर देवरिया रामनाथ व स्टेशन रोड मछली हट्टा पहुंचा। दोनों मामलों में जांच कर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की।

बताया कि इस जांच रिपोर्ट को प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यह जांच रिपोर्ट पहुंचेगी। प्रतिनिधि मंडल ने एसएस माल के मालिक उस्मान गनी के ऊपर लगे आरोपों की जांच की व सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया।

तत्पश्चात रेलवे स्टेशन के निकट मछली बाजार का निरीक्षण किया व मछली व्यापारियों से मिलकर नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव एवं प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने पूरी गंभीरता से मछली व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उत्पीड़न के विरोध में प्रत्येक संघर्ष में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ा रहने का भरोसा दिला।

लालबिहारी यादव ने व्यापारियों से कहा की समाजवादी पार्टी व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके उत्पीड़न को लेकर पूरी तरह संजीदा हैं। आपके उत्पीड़न के विरुद्ध समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। प्रतिनिधिमंडल संस्कृत विद्यालय में अध्यनरत स्व. धनंजय दुबे पुत्र कृष्णा दुबे के घर रामपुर दुबे पहुंचकर शोकाकुल स्वजन को ढांढस बंधाया।