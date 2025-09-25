मुआवजा की बात कह सड़क के किनारे के जमीन की करा दी रजिस्ट्री, SDM ने नायब तहसीलदार को सौंपी जांच

सलेमपुर में दो भाइयों ने नायब तहसीलदार और लेखपाल पर मुआवजा दिलाने के नाम पर जमीन का बैनामा एक महिला के नाम कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि महिला को राजस्व परिषद का अधिकारी बताया गया था। एसडीएम ने मामले की जांच नायब तहसीलदार भटनी को सौंप दी है। पीड़ितों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। दो सगे भाइयों को मुआवजा दिलाने के नाम पर जमीन का बैनामा एक महिला को करा दिया गया है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बैनामा निरस्त करने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम ने नायब तहसीलदार भटनी को सौंपी है। पीड़ित ने इस जालसाजी में तहसील में कार्यरत एक नायब तहसीलदार व हल्का लेखपाल को दोषी होने का आरोप लगाया है। तहसील क्षेत्र के सिसई- कोल्हुआ मार्ग चौड़ीकरण के दौरान सड़क के किनारे स्थित पड़री पांडेय गांव के समसुद्दीन अली व अशरफ अली पुत्रगण स्व. शहीद की भूमि से मिट्टी निकाल दिया। जानकारी होने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में की।

आरोप है कि हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार ने उसे तहसील बुलाकर मिट्टी का मुआवाजा दिलाने की बात कही। इसके लिए भू स्वामी समसुद्दीन व अशरफ के खाते में राजस्व परिषद का अधिकारी बताते हुए एक महिला के बैंक अकांउट से तीन लाख रुपए भेजवा दिया।