मुआवजा की बात कह सड़क के किनारे के जमीन की करा दी रजिस्ट्री, SDM ने नायब तहसीलदार को सौंपी जांच
सलेमपुर में दो भाइयों ने नायब तहसीलदार और लेखपाल पर मुआवजा दिलाने के नाम पर जमीन का बैनामा एक महिला के नाम कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि महिला को राजस्व परिषद का अधिकारी बताया गया था। एसडीएम ने मामले की जांच नायब तहसीलदार भटनी को सौंप दी है। पीड़ितों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, सलेमपुर। दो सगे भाइयों को मुआवजा दिलाने के नाम पर जमीन का बैनामा एक महिला को करा दिया गया है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बैनामा निरस्त करने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम ने नायब तहसीलदार भटनी को सौंपी है। पीड़ित ने इस जालसाजी में तहसील में कार्यरत एक नायब तहसीलदार व हल्का लेखपाल को दोषी होने का आरोप लगाया है।
तहसील क्षेत्र के सिसई- कोल्हुआ मार्ग चौड़ीकरण के दौरान सड़क के किनारे स्थित पड़री पांडेय गांव के समसुद्दीन अली व अशरफ अली पुत्रगण स्व. शहीद की भूमि से मिट्टी निकाल दिया। जानकारी होने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में की।
आरोप है कि हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार ने उसे तहसील बुलाकर मिट्टी का मुआवाजा दिलाने की बात कही। इसके लिए भू स्वामी समसुद्दीन व अशरफ के खाते में राजस्व परिषद का अधिकारी बताते हुए एक महिला के बैंक अकांउट से तीन लाख रुपए भेजवा दिया।
उसी दिन मुआवजा की बात कह दोनों भाइयों से सड़क के किनारे तीन कटठा जमीन की रजिस्ट्री एक महिला को करा दी गई। रजिस्ट्री करते समय उस महिला को राजस्व परिषद का अधिकारी बताया गया। 27 अगस्त को गांव के प्रधान इमरान अंसारी को फोन कर सलेमपुर नायब तहसीलदार और हल्का लेखपाल मौके पर बुलाकर बताया कि कुछ लोग राजस्व परिषद से आए हुए हैं।
आप भी आ जाइए एक जमीन की पैमाइश कर कब्जा दिलाना है। जब इसकी जानकारी प्रधान ने समसुद्दीन व अशरफ अली को दी तो दोनों दंग रह गए। पीड़ित दोनों भाइयों ने एसडीएम दिशा श्रीवास्तव से शिकायत दर्ज की।
धोखे से जमीन बैनामा करने की शिकायत एक व्यक्ति ने की है। इसकी जांच नायब तहसीलदार हरी प्रसाद कर रहे हैँ। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना यदि हुई है तो यह गलत है।
- दिशा श्रीवास्तव, एसडीएम, सलेमपुर
