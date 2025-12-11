Ration Update: यूपी के दो लाख छह हजार लोगों के खाद्यान उठान पर लगी रोक, ये है वजह
उत्तर प्रदेश में दो लाख छह हजार राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने खाद्यान नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इन उपभोक्ताओं का नाम उठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सलेमपुर। राशन कार्डों का ई-केवाईसी न कराने वाले दो लाख छह हजार उपभोक्ताओं को इस महीने उनका खाद्यान नहीं मिलेगा। राशनकार्ड के उठान सूची में उनका नाम होल्ड कर दिया गया है। तीन महीने के पहले ईकेवाईसी नहीं हुई तो उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। इसमें शून्य से पांच वर्ष तक आयु के़12797 बच्चों को ईकेवाईसी से छूट दी गई है।
पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशनकार्डो से मृतक व अपात्रों का नाम लाभार्थी सूची से काटकर उन्हें खाद्यान देने से रोक लगाए जाने के उद्देश्य से शासन स्तर से ईकेवाईसी पिछले एक साल से कराई जा रही है। इसके तहज जिले में 1455 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। जिसमें 5,7324़1 राशनकार्ड संचालित हैं। इन राशनकार्डों में 23,82,182 सदस्य हैं। जिसमें से 2128,435 सदस्यों ने ईकेवाईसी करा ली है।
इसमें केवाईसी से बचे कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग अन्य प्रदेशों में रहकर वहां भी अपना राशनकार्ड बनवा लिए हैं। इस तरह के 2,05,991 लोगों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं करा पाई है। इसके अलावा पांच वर्ष तक के सदस्यों का आधार अपडेट न होने के चलते उन्हें ईकेवाईसी से छूट दी गई है। अब स्थिति है कि ईेकेवाईसी न कराने वाले सदस्यों का खाद्यान दिसंबर माह में रोक दिया गया है।
राशन की दुकानों पर जब वितरण शुरु हुआ और ऐसे लोगों के खाद्यान देने से दुकानदारों ने रोक लगाने की बात कही तो हड़कंप मच गया है। अब लोग इसके लिए भागदौड़ शुरु कर दिए हैं। वहीं इसमें तमाम सदस्यों का कहना है कि कभी दुकानदार द्वारा ईकेवाईसी नहीं कराई गई तो कहीं आधार में फिंगर अपडेट कराने में समस्या आ रही है इसके वजह से ईकेवाईसी नहीं करा पाए हैं।
जनपद में राशनकार्ड धारकों की स्थिति
- कुल राशनकार्ड - 573241
- कुल यूनिट - 2382182
- कुल हुए केवाईसी- 2128435
- पांच वर्ष तक बच्चों की संख्या- 12797
- ईकेवाईसी न होने वाले यूनिट 205991
सभी लोगों को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। न कराने वाले सदस्यों का खाद्यान रोक दिया गया है। ईकेवाईसी कराने के बाद ही राशन वितरित की जाएगी। इसके लिए संबंधित दुकानदार से संपर्क कर ईकेवाईसी करा लें। - संजय कुमार पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया
