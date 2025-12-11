राशन कार्ड ई-केवाईसी में कैमूर जिले की बड़ी उपलब्धि, राज्य में तीसरा स्थान हासिल
जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। जन वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने और अपात्र लाभुकों को मिलने वाली सुविधा पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में कैमूर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी दिखाते हुए कैमूर ने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी घनानंद ने बताया कि जिन कार्डधारियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम शीघ्र ही राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और पात्र लोगों को ही लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अनिवार्य है। विभागीय निर्देश के मुताबिक हर लाभुक को समय पर ई-केवाईसी कराना जरूरी है, अन्यथा उनका राशन बाधित हो सकता है।
आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर तक कैमूर जिले में कुल 2,74,633 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं। इनमें से 2,73,083 लाभुकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जो 99.67 प्रतिशत उपलब्धि है।
इस उच्च प्रतिशत के आधार पर कैमूर जिला राज्य रैंकिंग में 81.57 प्रतिशत स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, प्रखंड स्तरीय कर्मचारियों और जन वितरण दुकानदारों की संयुक्त मेहनत का परिणाम है।
प्रखंडवार स्थिति
जिले के सभी 11 प्रखंडों में ई-केवाईसी का काम बड़े पैमाने पर हुआ है।
प्रमुख प्रखंडों में भभुआ (182758 यूनिट), मोहनियां (122724 यूनिट), चैनपुर (139558 यूनिट) और कुदरा (92404 यूनिट) में सर्वाधिक ई-केवाईसी पूरे किए गए हैं।
वहीं अधौरा, चांद, नुआंव और भगवानपुर जैसे प्रखंडों में भी ई-केवाईसी की दर लगातार बढ़ रही है।
जिले में कुल यूनिट संख्या 11 लाख 44 हजार से अधिक है, जिनमें से लगभग सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के करीब है।
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
सरकार का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक लाभुकों को ही सस्ता राशन मिले। कई स्थानों पर फर्जी या अपात्र कार्डधारियों के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
ई-केवाईसी के माध्यम से आधार और पहचान से जुड़े दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं, जिससे जन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनती है।
प्रशासन की अपील
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी शेष कार्डधारियों से जल्द से जल्द नजदीकी जनसेवा केंद्र या पीडीएस दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के बाद कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
कैमूर जिले की यह उपलब्धि राज्य की पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
जिले में कुल राशन कार्डधारियों की प्रखंड वार संख्या
|प्रखंड
|राशनकार्ड धारियों की संख्या
|अधौरा
|11939
|भभुआ
|50621
|भगवानपुर
|18485
|चैनपुर
|37549
|चांद
|22981
|दुर्गावती
|19244
|कुदरा
|25462
|मोहनियां
|32987
|नुआंव
|17959
|रामगढ
|22209
|रामपुर
|15197
प्रखंडवार ई-केवाईसी कराने वाले लाभुकों यूनिट की प्रखंड वार संख्या
|प्रखंड
|ई-केवाईसी कराने वाले लाभुकों की संख्या
|अधौरा
|33409
|भभुआ
|182758
|भगवानपुर
|61940
|चैनपुर
|139558
|चांद
|84418
|दुर्गावती
|68211
|कुदरा
|92404
|मोहनियां
|122724
|नुआंव
|64332
|रामगढ
|80438
|रामपुर
|62891
जिले में राशन कार्ड की कुल यूनिट संख्या
|प्रखंड
|कुल यूनिट की संख्या
|अधौरा
|45173
|भभुआ
|227581
|भगवानपुर
|74869
|चैनपुर
|171819
|चांद
|104475
|दुर्गावती
|82383
|कुदरा
|115330
|मोहनियां
|151217
|नुआंव
|78811
|रामगढ
|95768
|रामपुर
|71693
