Free Ration: गाजीपुर में वितरित होगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन KG चीनी
माह दिसंबर के सापेक्ष आवंटित गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का निश्शुल्क वितरण 10 से 28 दिसंबर तक निश्शुल्क किया जाएगा। अंत्योदय को 35 किलो राशन के साथ त्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। माह दिसंबर के सापेक्ष आवंटित गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का निश्शुल्क वितरण 10 से 28 दिसंबर तक निश्शुल्क किया जाएगा। अंत्योदय को 35 किलो राशन के साथ त्रैमासिक वितरण होने वाली तीन किलो चीनी 18 रुपये प्रतिकिलों की दर से एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित प्रतियूनिट पांच किलो की मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी और लाभार्थी अपनी मूल कोटेदार की दुकान से ही चीनी प्राप्त करेंगे। अंतिम तिथि 28 दिसंबर को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
