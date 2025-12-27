Language
    Deoria News: शराब पीने के दौरान गाली देने पर दोस्त को मार डाला, सिर पर किया था सिलबट्टे से हमला

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    रुद्रपुर में शराब पीने के दौरान गाली देने पर चंद्रमोहन मिश्र ने अपने दोस्त मनीष तिवारी की सिलबट्टे से हमला कर हत्या कर दी। मनीष की इलाज के दौरान मौत ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक मनीष तिवारी की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शराब पीने के दौरान गाली देने पर दोस्त को सिलबट्टे से हमला कर चंद्रमोहन मिश्र ने मौत के घाट उतारा। गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस को घटना का कारण बताया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा बरामद कर उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया।

    रुद्रपुर कोतवाली के ग्राम गोनाहसूरत पुरा के रहने वाले मनीष तिवारी उर्फ बृजेश उम्र 40 वर्ष पुत्र भरत तिवारी और पड़ोस के चंद्रमोहन मिश्र उर्फ वंदू के बीच लंबे समय से प्रगाढ़ दोस्ती थी। दोनों एक साथ कहीं भी बाइक से जाते थे। बाजार करने भी अक्सर दोनों साथ-साथ ही जाते थे। मनीष तिवारी चार भाइयों राजू ,राकेश एवं हरीश के बाद चौथे नंबर के थे।

    दो वर्ष से पत्नी रानी दो बच्चों ऋषि और अभि के साथ मायके में रहती है। पिछले चार दिनों से दोनों दोस्त एक साथ चंद्रमोहन मिश्रा के घर एक साथ रह रहे थे। आरोपित चंद्रमोहन मिश्रा के घर में भी कोई नहीं रहता था। गुरुवार की दोपहर शराब पीने के दौरान दोनों दोस्तों के बीच विवाद हो गया।

    पुलिस के मुताबिक मनीष तिवारी ने चंद्रमोहन को गाली दे दी। जिसे सुनते ही चंद्रमोहन मिश्र आगबबूला हो गया। घर में रखे सिल बट्टे से मनीष के सिर पर प्रहार कर दिया। उसके सिर से अत्यधिक खून गिरने से उपचार के दौरान गुरुवार की देर रात महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हो गई।

    गांव के चौकीदार हरिश्चंद्र ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। चौकीदार की तहरीर पर आरोपित चंद्रमोहन मिश्र उर्फ चंदू पुत्र जगदीश नारायण मिश्र के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपित को घर के समीप से गिरफ्तार कर लिया।

    घटनास्थल का फोरेंसिक टीम ने नमूना लिया और आवश्यक साक्ष्य को जुटाया। प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने हत्यारोपित को जेल भेज दिया है

    मां के साथ पत्नी अपने पति का शव लेकर पहुंची गांव 
    लंबे समय से मायके में रह रही मनीष की पत्नी रानी अपनी मां के साथ पति का शव लेकर गांव पहुंची। यह देख लोगों की आंखें भर आई। दोनों की चीत्कार देख लोगों की आंखें भर आई। लोगों ने बताया कि दोनों दोस्त एक साथ बैठकर शराब पीते थे। जिससे परिवार के लोग भी परेशान थे।