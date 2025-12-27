Deoria News: शराब पीने के दौरान गाली देने पर दोस्त को मार डाला, सिर पर किया था सिलबट्टे से हमला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शराब पीने के दौरान गाली देने पर दोस्त को सिलबट्टे से हमला कर चंद्रमोहन मिश्र ने मौत के घाट उतारा। गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस को घटना का कारण बताया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा बरामद कर उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया।

रुद्रपुर कोतवाली के ग्राम गोनाहसूरत पुरा के रहने वाले मनीष तिवारी उर्फ बृजेश उम्र 40 वर्ष पुत्र भरत तिवारी और पड़ोस के चंद्रमोहन मिश्र उर्फ वंदू के बीच लंबे समय से प्रगाढ़ दोस्ती थी। दोनों एक साथ कहीं भी बाइक से जाते थे। बाजार करने भी अक्सर दोनों साथ-साथ ही जाते थे। मनीष तिवारी चार भाइयों राजू ,राकेश एवं हरीश के बाद चौथे नंबर के थे।

दो वर्ष से पत्नी रानी दो बच्चों ऋषि और अभि के साथ मायके में रहती है। पिछले चार दिनों से दोनों दोस्त एक साथ चंद्रमोहन मिश्रा के घर एक साथ रह रहे थे। आरोपित चंद्रमोहन मिश्रा के घर में भी कोई नहीं रहता था। गुरुवार की दोपहर शराब पीने के दौरान दोनों दोस्तों के बीच विवाद हो गया।

पुलिस के मुताबिक मनीष तिवारी ने चंद्रमोहन को गाली दे दी। जिसे सुनते ही चंद्रमोहन मिश्र आगबबूला हो गया। घर में रखे सिल बट्टे से मनीष के सिर पर प्रहार कर दिया। उसके सिर से अत्यधिक खून गिरने से उपचार के दौरान गुरुवार की देर रात महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हो गई।

गांव के चौकीदार हरिश्चंद्र ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। चौकीदार की तहरीर पर आरोपित चंद्रमोहन मिश्र उर्फ चंदू पुत्र जगदीश नारायण मिश्र के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपित को घर के समीप से गिरफ्तार कर लिया।