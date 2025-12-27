Deoria Road Accident: बाइक और साइकिल की टक्कर में युवक की मौत, दो की हालत गंभीर
देवरिया के पथरदेवा में एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना तरकुलवा-बंजरिया मुख्य मा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पथरदेवा। एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं दो अन्य घायल होंगे। शुक्रवार की देर रात अपने दोस्त के साथ बाइक से तरकुलवा गए थे। बाजार से घर आते समय तरकुलवा–बंजरिया बाजार मुख्य मार्ग पर मठिया गांव के समीप हुआ।
तरकुलवा थाना के सकतुआ बुजुर्ग गांव के रहने वाले 25 वर्षीय धर्मेंद्र यादव उर्फ बृजेश पुत्र हरिहर यादव अपने दोस्त बरईपट्टी निवासी रितिक यादव पुत्र सुमिंदर यादव के साथ शुक्रवार की शाम बाइक से किसी काम से तरकुलवा गए थे।
लौटते समय देर रात मठिया के पास अचानक साइकिल सवार सामने आ गया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक तथा साइकिल सवार कनकपुरा के अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज देवरिया भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए बाइक सवार दोनों घायलों को गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।
शनिवार की सुबह उपचार के दौरान धर्मेंद्र यादव उर्फ बृजेश की मौत हो गई, जबकि रितिक यादव व अशोक कुमार का उपचार मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।
धर्मेंद्र की मृत्यु की खबर जैसे ही गांव पहुंची, सकतुआ बुजुर्ग में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था और दुबई में रहकर परिवार का भरण-पोषण करता था। वह 10 दिसंबर को छह माह की छुट्टी पर घर आया था।
बेटे की मृत्यु से मां सावित्री देवी, पिता हरिहर यादव व बहनें गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है।
