Deoria News: संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, सड़क किनारे मिला शव

जागरण संवाददाता, भटनी। चंदपार गांव के समीप एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला। सड़क किनारे मिले शव की खबर लगते ही लोगों का जमावड़ा लग गया।

सूत्रों की माने तो थाना खुखुन्दू क्षेत्र के परसिया अभिलाष निवासी आकाश प्रताप सिंह पुत्र स्व. रूपेश सिंह सारनाथ जाने के लिए मंगलवार की सायंकाल घर से निकले थे।

बुधवार की सुबह उसका शव भटनी थाना क्षेत्र के चांदपार पेट्रोल पंप से पूरब जाने वाली सड़क के दक्षिण तरफ संदिग्धावस्था में शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर जांच कर रही है।

