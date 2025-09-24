Language
    Deoria News: संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, सड़क किनारे मिला शव

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:35 AM (IST)

    भटनी थाना क्षेत्र के चंदपार गांव के पास एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे पाया गया। मृतक की पहचान आकाश प्रताप सिंह के रूप में हुई है जो मंगलवार शाम को सारनाथ जाने के लिए घर से निकले थे। बुधवार सुबह उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

    घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर जुटी भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, भटनी। चंदपार गांव के समीप एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला। सड़क किनारे मिले शव की खबर लगते ही लोगों का जमावड़ा लग गया।

    सूत्रों की माने तो थाना खुखुन्दू क्षेत्र के परसिया अभिलाष निवासी आकाश प्रताप सिंह पुत्र स्व. रूपेश सिंह सारनाथ जाने के लिए मंगलवार की सायंकाल घर से निकले थे।

    बुधवार की सुबह उसका शव भटनी थाना क्षेत्र के चांदपार पेट्रोल पंप से पूरब जाने वाली सड़क के दक्षिण तरफ संदिग्धावस्था में शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर जांच कर रही है।

