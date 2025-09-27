देवरिया में दर्दनाक हादसा, छत पर सोते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत
देवरिया के खोरी हरिजन बस्ती में शुक्रवार रात करंट लगने से लालबहादुर प्रसाद नामक एक 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार लालबहादुर छत पर लघुशंका करने गए थे तभी छत से सटे नंगे बिजली के तार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। परिजनों ने विद्युत विभाग से नंगे तार हटाने की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
संवाद सूत्र, कपरवार (देवरिया)। खोरी हरिजन बस्ती में शुक्रवार की रात करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान लालबहादुर प्रसाद (35 वर्ष), पुत्र मलई के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार लालबहादुर रात करीब 12 बजे पत्नी कविता और बच्चों के साथ छत पर सो रहे थे। इसी दौरान वह लघुशंका करने के लिए छत के किनारे पहुंचे।
छत से सटा हुआ 250 केवी का नंगा बिजली का तार अचानक उनके संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से लालबहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की एक बेटी (डेढ़ वर्ष) और छह माह का बेटा है।
परिजनों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग से नंगे तार हटाने और केबल लाइन डालने की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सरकार की ओर से नंगे तार को केबल में परिवर्तित करने का अभियान चलाया जा रहा है।
घटना की सूचना पर बरहज तहसीलदार और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।
