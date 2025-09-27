देवरिया में दर्दनाक हादसा, छत पर सोते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत

संवाद सूत्र, कपरवार (देवरिया)। खोरी हरिजन बस्ती में शुक्रवार की रात करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान लालबहादुर प्रसाद (35 वर्ष), पुत्र मलई के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार लालबहादुर रात करीब 12 बजे पत्नी कविता और बच्चों के साथ छत पर सो रहे थे। इसी दौरान वह लघुशंका करने के लिए छत के किनारे पहुंचे।

छत से सटा हुआ 250 केवी का नंगा बिजली का तार अचानक उनके संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से लालबहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की एक बेटी (डेढ़ वर्ष) और छह माह का बेटा है।