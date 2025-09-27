Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में दर्दनाक हादसा, छत पर सोते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:23 PM (IST)

    देवरिया के खोरी हरिजन बस्ती में शुक्रवार रात करंट लगने से लालबहादुर प्रसाद नामक एक 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार लालबहादुर छत पर लघुशंका करने गए थे तभी छत से सटे नंगे बिजली के तार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। परिजनों ने विद्युत विभाग से नंगे तार हटाने की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाएं से मृतक की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन। जागरण

    संवाद सूत्र, कपरवार (देवरिया)। खोरी हरिजन बस्ती में शुक्रवार की रात करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान लालबहादुर प्रसाद (35 वर्ष), पुत्र मलई के रूप में हुई है।

    परिजनों के अनुसार लालबहादुर रात करीब 12 बजे पत्नी कविता और बच्चों के साथ छत पर सो रहे थे। इसी दौरान वह लघुशंका करने के लिए छत के किनारे पहुंचे।

    छत से सटा हुआ 250 केवी का नंगा बिजली का तार अचानक उनके संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से लालबहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की एक बेटी (डेढ़ वर्ष) और छह माह का बेटा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- Deoria News: मुआवजा दिलाने के नाम पर धोखे से रजिस्ट्री मामले में शुरु हुई जांच, SDM ने दिया यह आदेश

    परिजनों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग से नंगे तार हटाने और केबल लाइन डालने की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सरकार की ओर से नंगे तार को केबल में परिवर्तित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

    घटना की सूचना पर बरहज तहसीलदार और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।