Deoria News: मुआवजा दिलाने के नाम पर धोखे से रजिस्ट्री मामले में शुरु हुई जांच, SDM ने दिया यह आदेश

सलेमपुर में जमीन के मुआवजे के नाम पर कीमती जमीन की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी का आरोप है। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। विक्रेता ने लेखपाल पर धोखे से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इसे निरस्त करने का दावा किया है। विक्रेता का कहना है कि 50 लाख की जमीन को 3 लाख में बैनामा करा लिया गया।

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर सड़क के किनारे कीमती जमीन की रजिस्ट्री किए जाने के मामले में हुए शिकायत की जांच एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार भटनी ने शुरु कर दी है। उधर, जमीन की रजिस्ट्री करने वालों ने लेखपाल पर धोखे में रखकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कह न्यायालय में रजिस्ट्री को निरस्त किए जाने का दावा पेश किया है।

पड़री पांडेय गांव के शमसुद्दीन अली व अशरफ अली पुत्रगण स्व. शहीद ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र लिख यह आरोप लगाया है कि उनकी पड़री पांडेय मौजा में आराजी नं.182 अ जमीन जो सिसई कोल्हुआ मुख्य मार्ग पर है। उस कीमती जमीन को लेखपाल तथा नायब तहसीलदार सलेमपुर ने मुझे झांसे में रखकर करीब 50 लाख की जमीन तीन लाख में बैनामा करा दी है।

इसमें भी 50 हजार रुपये जबरन एक व्यक्ति के खाते में वापस मंगा लिया है। बैनामे के बाद तहसीलदार न्यायालय से मेरे हिस्से की जमीन से 0.036 हे. क्रेता नीतू मिश्र पुत्री मारकंडेय मिश्र साकिन डी.88 रोजवुड नगर वेम्वलेय स्टेट गुरुग्राम, हरियाणा के नाम खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। जिस जमीन का बैनामा कराया गया है वह जमीन सड़क के किनारे दर्शाया गया है, जबकि शेष जमीन पीछे दर्शाया गया है।

अब जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार हरि प्रसाद ने शुरु कर दी है। गुरुवार को उन्होंने विक्रेता सहित गांव के प्रधान व अन्य लोगों का उन्होंने बयान दर्ज कराया।