 Deoria Weather Today: देवरिया में धूप से मिली राहत, ठंड का प्रकोप जारी

जागरण संवाददाता, देवरिया। UP Weather News: लगातार पड़ रही ठंड के बीच गुरुवार को भगवान सूर्य के दिखाई देने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि गलन से लोग परेशान रहे। धूप निकलने के बाद भी लोग अलाव सेंक कर अपने आप को गरम कर रहे थे। सुबह कोहरा दिखा हालांकि सुबह भगवान सूर्य के निकलने के कारण बहुत जल्द कोहरा छंट गया। बावजूद इसके ठंड से पशु पक्षी तक बेहाल रहे।

कोहरा सुबह छाया रहा। जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। सुबह कोहरे के कारण सड़क पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। जिससे वाहन चालक गाड़ियों का हार्न बजाते हुए चल रहे थे। ठंड के कारण शहर के सिविल लाइंस रोड, कोतवाली रोड, जलकल रोड, सब्जी मंडी, कसया रोड, राघव नगर, न्यू कालोनी, रामगुलाम टोला, भटवलिया चौराहा, देवरिया रामनाथ के अलावा विभिन्न मार्गों व मोहल्लों में लोग अलाव तापकर ठंड से बचाव कर रहे हैं।