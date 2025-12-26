Language
     Deoria Weather Today: देवरिया में धूप से मिली राहत, ठंड का प्रकोप जारी

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    Aaj Ka Mausam: देवरिया में आज धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गलन के कारण ठंड अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों ...और पढ़ें

    देवरिया में तेजी से बदल रहा मौसम। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। UP Weather News: लगातार पड़ रही ठंड के बीच गुरुवार को भगवान सूर्य के दिखाई देने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि गलन से लोग परेशान रहे। धूप निकलने के बाद भी लोग अलाव सेंक कर अपने आप को गरम कर रहे थे। सुबह कोहरा दिखा हालांकि सुबह भगवान सूर्य के निकलने के कारण बहुत जल्द कोहरा छंट गया। बावजूद इसके ठंड से पशु पक्षी तक बेहाल रहे।

    कोहरा सुबह छाया रहा। जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। सुबह कोहरे के कारण सड़क पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। जिससे वाहन चालक गाड़ियों का हार्न बजाते हुए चल रहे थे। ठंड के कारण शहर के सिविल लाइंस रोड, कोतवाली रोड, जलकल रोड, सब्जी मंडी, कसया रोड, राघव नगर, न्यू कालोनी, रामगुलाम टोला, भटवलिया चौराहा, देवरिया रामनाथ के अलावा विभिन्न मार्गों व मोहल्लों में लोग अलाव तापकर ठंड से बचाव कर रहे हैं।

    नगर पालिका की तरफ से कई स्थानों पर अलाव का प्रबंध नहीं किया गया है। जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। रेलवे स्टेशन रोड में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को कचरे के बीच प्लास्टिक जलाकर उसे जलाकर तापते हुए देखा गया।

    सिविल लाइंस रोड में एसपी आफिस, रामलीला मैदान में गत्ता जला कर लोग आग तापते दिखे। कभी-कभी हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। बस स्टेशन, रोडवेज व रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने वाले लोगों को कम कपड़े में ठंड से परेशान देखा गया।