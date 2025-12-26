ओवरब्रिज निर्माण को लेकर 115 नंबर रेलवे ढाला से आवागमन हुआ बंद, रुट डायवर्जन से नगर व बिहार के लोगों की बढ़ी मुश्किलें
संवाद सूत्र, भटनी। रेलवे स्टेशन के 115 नंबर ढाले पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में आयी तेजी से भटनी के प्रमुख सड़क मार्ग भरथुआ -भटनी बाईपास रोड से यात्रा करने वाले यूपी-बिहार के लोगो को यात्रा करने वालो के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गयी है।
बाईपास रोड पर स्थित पूर्वी संपार संख्या-115 स्पेशल पर रेल उपरगामी निर्माण कार्य को लेकर इस सम्पार पर 20 दिसंबर से अगले आदेश तक पूर्णरूप से बंद रहेगा । जिसके चलते देवरिया की तरफ से आने वाली गाडियां नूरीगंज बाजार होकर बनकटाशिव से अपने गंतव्य को जायेगी व कुछ गाडियां नकहनी चौराहे से भरहेचौरा होते हुए भाटपाररानी की तरफ से जायेगी।
भरथुआ से आने वाली व पीलकोल खुखुंदू बैकुंठपुर से आने व जाने वाली वाहनों की है। कभी कभी लोगो को ढाला पार करने में काफी समय लग जाता है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने की व्यवस्था उपजिलाधिकारी सलेमपुर ने सी ओ भाटपाररानी-भटनी पुलिस को भी अवगत करा दिया है।
फिर भी किसी प्वाइंट पर कभी पुलिस नजर नही आती। अगर सड़क पर मुख्य रुप से 115 नंबर रेलवे सम्पार की बंद की सूचना के लिए किसी मोड़ पर कोई संकेत नही दिया गया। जिससे वाहन चालक फर्राटे से भरते हुए सम्पार तक पहुंच जाते है।
क्षेत्रीय लोगों ने डाइवर्जन रूट का संकेत टर्न पर देने व पुलिस की निगरानी भी तेज करने की मांग किया है, जिससे उपरगामी सेतु का निर्माण शीघ्र पूरा हो जाए और यात्रा भी सुगम हो जाए।
