SIR In UP: देवरिया में प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन की तैयारी, 31 को होगी जारी

जागरण संवाददाता, देवरिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की तिथि बीत गई। अब 31 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें 19 लाख 94 हजार 210 मतदाता शामिल होंगे। इसमें एक लाख 35 हजार 107 ऐसे नाम हैं, जिनके रिकार्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से न होने के कारण उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।

इसके अलावा अनुपस्थित, स्थानांतरित, पहले से कहीं और दर्ज व मृतक श्रेणी में शामिल 4.18 लाख लोगों का विवरण अलग प्रारूप पर तैयार हो रहा है। जिसका सत्यापन भी कराया जाएगा। यदि सत्यापन में कोई नाम सही पाया जाता है तो उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय व दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।