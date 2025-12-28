SIR In UP: देवरिया में प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन की तैयारी, 31 को होगी जारी
देवरिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें 19.94 लाख मतदाता होंग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की तिथि बीत गई। अब 31 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें 19 लाख 94 हजार 210 मतदाता शामिल होंगे। इसमें एक लाख 35 हजार 107 ऐसे नाम हैं, जिनके रिकार्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से न होने के कारण उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
इसके अलावा अनुपस्थित, स्थानांतरित, पहले से कहीं और दर्ज व मृतक श्रेणी में शामिल 4.18 लाख लोगों का विवरण अलग प्रारूप पर तैयार हो रहा है। जिसका सत्यापन भी कराया जाएगा। यदि सत्यापन में कोई नाम सही पाया जाता है तो उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय व दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। जिन चार लाख 18 हजार 822 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें दो लाख 17 हजार 700 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 67180 मृत, 30451 डुप्लीकेट, 84198 अनुपस्थित व 15291 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं।
प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन जल्द होगा। 31 दिसंबर को सभी बीएलओ व बीएलए को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही आपत्ति ली जाएगी। जिसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाएगा।
अवधेश निगम, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।
