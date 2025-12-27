Language
    देवरिया में अंत्येष्टि स्थल और छठ घाट तक सीसी रोड निर्माण शुरू, 20 लाख की आएगी लागत

    By Manoj Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    देवरिया के तरकुलवा में अंत्येष्टि स्थल और छठ घाट तक 20 लाख रुपये की लागत से 300 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सड़क से स्थानीय नि ...और पढ़ें

    अंत्येष्टि स्थल व छठ घाट तक सीसी रोड निर्माण शुरू।

    संवाद सूत्र, तरकुलवा। अंत्येष्टि स्थल और छठ घाट तक सीसी रोड का निर्माण शुरु होने से नगर के लोगों में जहां खुशी है। वहीं बगल के किसानों को भी अब खेती बारी करने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    तरकुलवा के लोगों को अंत्येष्टि स्थल तक जाने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं था। जिससे वर्षा के दिनों में दाह संस्कार करने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जबकि स्थानीय किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना की ढुलाई, गेहूं ,भूसा , धान आदि ले जाने आने में दिक्कत होती थी।

    नगर पंचायत के गठन के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने वार्ड नंबर 9 में मुख्य मार्ग से दक्षिण पश्चिम होते हुए अंत्येष्टि स्थल तक की दूरी की पैमाइश कराया। जिसके तहत 300 मीटर दूरी चिन्हित हुई, जहां पर चार पहिया वाहनों का जाना संभव नहीं था। जिसको लेकर के नगर पंचायत ने कार्य योजना में लेकर के पक्का निर्माण शुरू कर दिया है।

    20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण शुरू हो गया है। जो अपने अंतिम चरण में है। पक्का रास्ता का निर्माण हो जाने से लोगों में काफी खुशी है।

    नगर के कमलेश पति त्रिपाठी, अनिल तिवारी, ब्रह्मदेव यादव, अमर यादव, सुदर्शन प्रसाद, डॉ. रामप्रताप, जितेंद्र भारती, हरि शरण प्रसाद, हीरा आदि लोगों ने बताया कि जिस तरफ सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है।

    उधर कोई पक्का मार्ग नहीं था। कच्चे रास्ते के सहारे आना-जाना होता था। जिससे खेती बारी के लिए दिक्कत होती थी और दाह संस्कार करने जाने में बरसात के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पक्का रास्ता हो जाने से अब बहुत सुगम हो जाएगा ।

    इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा ने बताया कि 20 लाख रुपये की लागत से 300 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो जनहित में बहुत ही आवश्यक था। कार्य अंतिम चरण में है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।