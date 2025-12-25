UP के इस जिले में BSA ने 30 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का वेतन रोका, वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'सही किया'

जागरण संवाददाता, देवरिया। आधार से अभिभावकों के बैंक खाते जुड़े (सीडेड) न होने के मामले में बीएसए ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 30 परिषदीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है।

परिषदीय विद्यालयों व सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा आदि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है। जिले के 30 विद्यालयों में पंजीकृत कुल 7900 छात्रों में से 866 छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं हो सके हैं, जिसके चलते डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित नहीं हो पाई।

बीएसए को इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उच्चाधिकारियों की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद संबंधित विद्यालयों के जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने इसे न केवल विभागीय आदेशों की अवहेलना, बल्कि जिले की रैंकिंग व ग्रेडिंग को प्रभावित करने वाला कृत्य बताया है।