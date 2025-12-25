देवरिया में ओवरब्रिज पर वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर लगी रोक, इस वजह से प्रशासन ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के बगल में चीनी मिल के मैदान पर लगे मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वीडियो बनाने, फोटो व सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन ने यह कदम हादसे की आशंका को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही मेले को देखते हुए ओवरब्रिज के एक तरफ ग्रीन बैरिकेड लगाए हैं। जिससे लोग पुल के नीचे झांक नहीं सकेंगे। गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज पर हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके सटे चीनी मिल मैदान पर मेला व प्रदर्शनी लगा है। लोगों व राहगीरों की ओर से ओवरब्रिज पर रुककर मेले का सेल्फी व वीडियो बनाया जा रहा था।

