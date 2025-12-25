देवरिया में ओवरब्रिज पर वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर लगी रोक, इस वजह से प्रशासन ने जारी किया आदेश
देवरिया में गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के पास मेला लगने के कारण पुलिस ने वीडियो और फोटो लेने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने हादसे की आशंका को देखते हुए यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के बगल में चीनी मिल के मैदान पर लगे मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वीडियो बनाने, फोटो व सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है।
पुलिस प्रशासन ने यह कदम हादसे की आशंका को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही मेले को देखते हुए ओवरब्रिज के एक तरफ ग्रीन बैरिकेड लगाए हैं। जिससे लोग पुल के नीचे झांक नहीं सकेंगे।
गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज पर हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके सटे चीनी मिल मैदान पर मेला व प्रदर्शनी लगा है। लोगों व राहगीरों की ओर से ओवरब्रिज पर रुककर मेले का सेल्फी व वीडियो बनाया जा रहा था।
इसको देखते हुए 19 दिसंबर को दैनिक जागरण ने पेज नंबर पांच पर ओवरब्रिज के बगल में मेला, हादसे की आशंका शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसे संज्ञान लेते हुए एसपी के निर्देश पर ग्रीन बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही बोर्ड भी टंगवाया गया है। जिसमें लिखा है कि ओवरब्रिज पर खड़े होकर फोटो खींचना, वीडियो बनाना व सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाए पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
वर्ष 2023 में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए एसडीएम ने मेला व प्रदर्शनी के लिए जारी अनुमति पत्र को निरस्त कर दिया था। एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीन बैरिकेड लगाए गए हैं। फोटो व सेल्फी लेने पर रोक लगाई गई है।
