देवरिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली गिरने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, देवरिया। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। देवरिया शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चमक के साथ बिजली गिरने से सलेमपुर के भरौली निवासी पीयूष शर्मा 18 वर्ष की मृत्यु हो गई है।

वहीं कई घरों में इलेक्ट्रानिक उपकरण जल गए है। मुसैला मगहरा मार्ग पर भलुअनी दुबे गांव के समीप पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है।

वर्षा अभी भी जारी है। हवा के तेज झोंका के साथ बारिश होने से धान की फसलों को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। बिजली की गर्जना ने लोगों की नींद हराम कर दी है।

लार सीएचसी में भरा पानी। जागरण

वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक है कि खेतों की मेड़ों के ऊपर से पानी बह रहा है। सलेमपुर, खुखुंदू और लार क्षेत्र के किसानों के अनुसार, इस मौसम में पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी कि खेत की मेड़ों से पानी ऊपर आ जाए। धान की फसलें इस समय अंतिम चरण में हैं।