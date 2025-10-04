Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली गिरने से युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    देवरिया में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर गांवों तक जलजमाव है। बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। पेड़ गिरने से मुसैला मगहरा मार्ग बाधित हो गया है। भारी वर्षा के कारण धान की फसलों को नुकसान होने की आशंका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुसैला मगहरा मार्ग पर भलुअनी दुबे गांव के समीप मुख्य पर गिरा पेड़। इनसेट में मृतक। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। देवरिया शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चमक के साथ बिजली गिरने से सलेमपुर के भरौली निवासी पीयूष शर्मा 18 वर्ष की मृत्यु हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं कई घरों में इलेक्ट्रानिक उपकरण जल गए है। मुसैला मगहरा मार्ग पर भलुअनी दुबे गांव के समीप पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है।

    वर्षा अभी भी जारी है। हवा के तेज झोंका के साथ बारिश होने से धान की फसलों को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। बिजली की गर्जना ने लोगों की नींद हराम कर दी है।

    लार सीएचसी में भरा पानी। जागरण

    वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक है कि खेतों की मेड़ों के ऊपर से पानी बह रहा है। सलेमपुर, खुखुंदू और लार क्षेत्र के किसानों के अनुसार, इस मौसम में पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी कि खेत की मेड़ों से पानी ऊपर आ जाए। धान की फसलें इस समय अंतिम चरण में हैं।

    यह भी पढ़ें- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि मंत्री ने बताया किसानों को फायदा

    वर्षा के साथ तेज हवा चलने से कुछ फसलें गिर भी गई हैं। हर सड़क, गली और मुहल्ला पानी से भरा हुआ है। वर्षा के चलते बिजली की स्थिति भी काफी खराब है। देवरिया, सलेमपुर, खुखुंदू में रात से ही बिजली नहीं है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। वर्षा से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है।