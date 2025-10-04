देवरिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली गिरने से युवक की मौत
देवरिया में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर गांवों तक जलजमाव है। बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। पेड़ गिरने से मुसैला मगहरा मार्ग बाधित हो गया है। भारी वर्षा के कारण धान की फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। देवरिया शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चमक के साथ बिजली गिरने से सलेमपुर के भरौली निवासी पीयूष शर्मा 18 वर्ष की मृत्यु हो गई है।
वहीं कई घरों में इलेक्ट्रानिक उपकरण जल गए है। मुसैला मगहरा मार्ग पर भलुअनी दुबे गांव के समीप पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है।
वर्षा अभी भी जारी है। हवा के तेज झोंका के साथ बारिश होने से धान की फसलों को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। बिजली की गर्जना ने लोगों की नींद हराम कर दी है।
वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक है कि खेतों की मेड़ों के ऊपर से पानी बह रहा है। सलेमपुर, खुखुंदू और लार क्षेत्र के किसानों के अनुसार, इस मौसम में पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी कि खेत की मेड़ों से पानी ऊपर आ जाए। धान की फसलें इस समय अंतिम चरण में हैं।
वर्षा के साथ तेज हवा चलने से कुछ फसलें गिर भी गई हैं। हर सड़क, गली और मुहल्ला पानी से भरा हुआ है। वर्षा के चलते बिजली की स्थिति भी काफी खराब है। देवरिया, सलेमपुर, खुखुंदू में रात से ही बिजली नहीं है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। वर्षा से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है।
