Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि मंत्री ने बताया किसानों को फायदा

    By PAWAN KUMAR MISHRA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2026-27 के विपणन वर्ष में गेहूं समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है जिससे किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    ध्यानार्थ::::फसलों के एमएसपी में वृद्धि से किसानों को मिलेगा फायदा: कृषि मंत्री

    जागरण संवाददाता, देवरिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा की है। इससे किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक स्थिति सुधार होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बुधवार को दूरभाष पर जागरण से बातचीत में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के मूल्य में 6.59 प्रतिशत यानी 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

    पिछले वर्ष गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कुसुम की कीमतों में 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष इसका मूल्य 5940 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 6540 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

    यह भी पढ़ें- Deoria News: असलहा से खेलते समय गोली चली पांच वर्षीय बालक घायल, गंभीर

    मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष 6700 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि सात हजार रुपये हो गई है। रेपसीड व सरसों के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, पिछले वर्ष 5950 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 6200 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

    चना के मूल्य में 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष इसका मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल था। इस वर्ष 5875 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जौ की कीमत में 170 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष जौ 1980 रुपये था, इस वर्ष 2150 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।