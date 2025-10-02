फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि मंत्री ने बताया किसानों को फायदा

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2026-27 के विपणन वर्ष में गेहूं समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है जिससे किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही हैं।

जागरण संवाददाता, देवरिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा की है। इससे किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक स्थिति सुधार होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बुधवार को दूरभाष पर जागरण से बातचीत में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के मूल्य में 6.59 प्रतिशत यानी 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कुसुम की कीमतों में 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष इसका मूल्य 5940 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 6540 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।