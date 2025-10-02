Deoria News: असलहा से खेलते समय गोली चली पांच वर्षीय बालक घायल, गंभीर
देवरिया के नदौली गांव में एक दुखद घटना घटी जहाँ अवैध असलहे से गोली चलने के कारण पांच साल का बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बालक जिसकी पहचान शिवांश उर्फ गुल्लू के रूप में हुई है अपने ननिहाल दशहरा मेला देखने गया था।
जागरण संवाददाता, देवरिया। नदौली गांव में अवैध असलहा से गोली चलने से एक पांच साल का बालक गंभीर रुप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर लाया गया, वहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। अभी उसका उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में गंभीर अवस्था में चल रहा है।
भटनी थाना क्षेत्र के डेमूसा गांव निवासी पांच वर्षीय शिवांश उर्फ गुल्लू पुत्र रंजन यादव दशहरा मेला देखने अपने ननिहाल गया था। गुरुवार की सुबह वह असलहा से खेल रहा था। इसी बीच असलहे से गोली दग गई। उसके पेट में गोली लगी और वह गंभीर रुप से लगने से घायल हो गया।
घायल बच्चे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया भेजा गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही भटनी और सलेमपुर पुलिस सक्रिय हो गई घायल बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल ले गई। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घायल बालक के मामा से पूछताछ कर रही है। सीईओ सलेमपुर मनोज कुमार ने बताया कि गोली लगने के कर्म की जांच की जा रही है। गोली से घायल बालक का उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।
