Deoria News: असलहा से खेलते समय गोली चली पांच वर्षीय बालक घायल, गंभीर

जागरण संवाददाता, देवरिया। नदौली गांव में अवैध असलहा से गोली चलने से एक पांच साल का बालक गंभीर रुप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर लाया गया, वहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। अभी उसका उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में गंभीर अवस्था में चल रहा है।

भटनी थाना क्षेत्र के डेमूसा गांव निवासी पांच वर्षीय शिवांश उर्फ गुल्लू पुत्र रंजन यादव दशहरा मेला देखने अपने ननिहाल गया था। गुरुवार की सुबह वह असलहा से खेल रहा था। इसी बीच असलहे से गोली दग गई। उसके पेट में गोली लगी और वह गंभीर रुप से लगने से घायल हो गया।