देवरिया में दर्दनाक हादसा: तीन युवकों की मौत से गांव में पसरा सन्नाटा, नहीं जले चूल्हे

देवरिया के लहछुवा गांव में दुर्गा मूर्ति स्थापना के लिए कलश भरने गए तीन युवक सरयू नदी में डूब गए जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। मृतकों की पहचान विवेक रणजीत और चंद्रशेखर के रूप में हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 24 घंटे बाद शवों को बरामद किया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

भगवान उपाध्याय, जागरण, बरहज। थाना क्षेत्र के लहछुवा गांव के युवाओं में दुर्गा मूर्ति को लेकर बीते एक महीने से उत्साह दिख रहा था। नदी में जल भरने गए तीन युवकों के डूबने के बाद पूरे गांव में दुर्गा पूजा की खुशी मातम में बदल गई है। गांव में दो दिन से चूल्हा नहीं चला है।। मंगलवार को शव मिलने के बाद चीख पुकार मच गई। नदी घाट से लेकर गांव तक लोगों के रोने व बिलखने का सिलसिला पूरे दिन चला। घटना के बाद लोग नियति को कोस रहे हैं।

सोमवार को दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए गौरा स्थित सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट से कलश भरने गए तीन युवक विवेक उम्र 18 पुत्र बेचन, रणजीत उम्र 17 वर्ष पुत्र अच्छेलाल और चंद्रशेखर उम्र 15 वर्ष पुत्र कोमल नदी में जल भरने के लिए उतरे और नदी में डूब गए।

पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरफ की टीम नदी में 24 घंटे बाद मंगलवार को खोज कर बाहर निकाला। उसके बाद चीख पुकार मच गई। पहले रणजीत का शव बरामद हुआ और उसके बाद विवेक व चंद्रशेखर का शव बरामद हुआ। तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।